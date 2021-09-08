الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مباحث مرور سوهاج تضبط سمسار أوهم المواطنين بتخليص الرخص لهم

ضبط سمسار
ضبط سمسار

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على سائق خلال ممارسته أعمال السمسرة داخل وحدة مرور الكوثر شرق المحافظة، وبحوزته مبلغ مالي ومستندات لا تخصه، و بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث إدارة مرور سوهاج برئاسة العقيد حمدي أبو رية رئيس مباحث المرور بسوهاج، من ضبط المدعو “علمي ر ع ع” 31 عاما، عامل، ويقيم دائرة مركز دار السلام، وذلك حال تواجده بوحدة مرور الكوثر وبحوزته بعض أوراق التراخيص لا تخصه، ومبلغ 200 جنيهًا وقيامه بمزاولة أعمال السمسرة، أقر المذكور بمضمون ما تقدم.

 يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية وتنفيذا لخطة العمل التي تنتهجها المديرية والمتضمنة في أحد عناصرها ضبط الأشخاص الذين يقومون بإيهام المواطنين بأنهم على صلة بموظفي أقسام المرور لإنهاء إجراءات التراخيص ومزاولة مهنة أعمال سمسرة، نظير تقاضيهم مبالغ مالية منهم دون وجه حق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج الداخلية المرور وزير الداخلية مديرية أمن سوهاج مرور سوهاج حمدى أبو رية

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