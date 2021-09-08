الذهب يستقر دون 1800 دولار مع ترقب مؤشرات من بنوك مركزية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، دون مستوى 1800 دولار المهم إذ أدى صعود الدولار لزيادة تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات من البنوك المركزية الرئيسية بشأن إجراءات تقليص التحفيز.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1795.22 دولار للأوقية (الأونصة)، قرب أقل مستوى فيما يزيد عن أسبوع عند 1791.60 دولار الذي لامسه أمس.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1796.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار لذروة أسبوع مقابل نظراء رئيسيين مدعوما بصعود عائدات أذون الخزانة الأمريكية وضعف اليورو قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات.

وتأثر تعافي سوق العمل الأمريكية الشهر الماضي بتنامي إصابات كوفيد-19، مما أثار تكهنات بتأجيل مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص التحفيز. وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الشهر الجاري.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الحميس توقعا لإمكانية تقليص إجراءات التحفيز.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.27 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1000.56 دولار وخسر البلاديوم.

وفي وقت سابق من اليوم، سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب تراجعا حادا، حيث تعرض لأكبر خسارة يومية منذ حوالي شهر.

جاء ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الدولار والعائد على سندات الخزانة الأمريكية، مما قلص جاذبية المعدن الأصفر.

وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 0.53% إلى 92.54 نقطة خلال تعاملات اليوم.

كما ارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون الآفاق العالمية في ظل ارتفاع أعداد الإصابة بالسلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا المستجد، المؤشرات على تباطؤ التعافي الاقتصادي.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 20ر35 دولار أي بنسبة 9ر1% إلى 50ر1798 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، لينهي 4 أيام من الارتفاع المطرد.

في الوقت نفسه تراجع سعر الفضة بمقدار 429ر0 دولار إلى 373ر24 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. وتراجع سعر النحاس بمقدار 0525ر0 دولار إلى 2815ر4 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل.