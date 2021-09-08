مصر والأردن وسوريا ولبنان يتفقون على خطة توصيل الغاز المصري لبيروت

اتفق وزراء النفط والطاقة في كل من سوريا والأردن ومصر ولبنان على خريطة طريق لإمداد لبنان بالغاز المصري.

وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء النفط والطاقة في سوريا والأردن ومصر ولبنان عقد في العاصمة الأردنية عمان اليوم أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس بسام طعمة أن سوريا تدعم أي عمل مشترك يحقق مصالح الشعوب وستعمل من خلال التعاون مع الأردن ومصر لمساعدة الشعب اللبناني في تجاوز أزمة الطاقة ونقل الغاز المصري إليه.

سوريا تعرضت للتخريب على يد الإرهابيين

وأوضح وزير النفط والثروة المعدنية السوري أن المجتمعين وضعوا خطة عمل يتم بحثها خلال الأسابيع الثلاثة القادمة ومن ثم تقييمها ونأمل أن يعود هذا الأمر واقعاً كما كان، مشيراً إلى أن سوريا ومصر والأردن ولبنان أسسوا لهذا المشروع منذ عام 2000 وتم توقيع مذكرة التفاهم وإنجاز البنى التحتية الخاصة بالمشروع منذ 2005 ومن ثم فعلت الاتفاقيات وبدأ تزويد الغاز ولكنه توقف لظروف معينة. حسبما ذكرت الوكالة الرسمية السورية “سانا”.

ولفت وزير النفط والثروة المعدنية السوري إلى أن البنى التحتية المتعلقة بالنفط والغاز والكهرباء في سوريا تعرضت للتخريب على يد الإرهابيين وتمت صيانتها في حينها ولكنها تحتاج “لإعادة كشف” وقال “هذا ما تم التوافق عليه والفريق الفني بطور تدقيق التكامل في البنى التحتية مع الفرق العربية الأخرى بحيث يكون نقل الغاز أمراً واقعاً.

بدورها أوضحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي أن الاجتماع الرباعي جاء بعد العديد من الاجتماعات الثنائية التي حصلت خلال الفترة الماضية بين الدول الأربع ويهدف بشكل رئيسي الى وضع خريطة طريق لإيصال الغاز إلى لبنان مشيرة إلى أن البنية التحتية شبه جاهزة لنقل الغاز المصري إلى لبنان لكن هناك بعض الأمور بحاجة لإصلاح.

وفيما يخص موضوع تصدير الكهرباء الأردنية إلى لبنان قالت زواتي: إنه سيتم قريباً عقد اجتماع آخر لوضع خطة عمل مع لبنان وسورية من أجل إعداد الاتفاقيات ولنرى البنية التحتية التي تضررت خلال الفترة الماضية مضيفة "نحن بحاجة إلى وقت لتكون البنية التحتية جاهزة".

من جهته أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أن اجتماع اليوم كان تمهيدياً حيث وضعنا خريطة طريق لنتأكد من خلال الفرق الفنية من جميع الأطراف من جاهزية البنى التحتية ليتسنى ضخ الغاز المصري إلى لبنان مرة أخرى بعد انقطاع عشر سنوات.

بدوره قال وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر نشكر الأردن على الاستضافة والتعاون مع الدول الشقيقة سورية ومصر موضحاً أن لبنان بأمس الحاجة لدعم القطاعات الحيوية وخاصة قطاع الكهرباء ونأمل في الحصول على ما يكفي من الغاز المصري لتوليد 450 ميجا واط من الكهرباء.

ولفت غجر إلى أنه في المستقبل هناك إمكانية لاستيراد الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سورية بعد أن يتم إصلاح بعض المناطق التي تضررت بسبب الحرب على سورية مبيناً أن ذلك يعود بالفائدة على الكل ولكن نحن المستفيد الأكبر.

ويهدف الاجتماع الذي عقد بدعوة من وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية إلى بحث سبل تعزيز التعاون لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسورية.

وكانت سوريا وافقت قبل أيام على طلب الجانب اللبناني المساعدة في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية إلى لبنان وذلك خلال جلسة محادثات سورية لبنانية عقدت بدمشق.