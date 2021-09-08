الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كارلوس كيروش.. أبرز المعلومات عن مدرب منتخب الفراعنة الجديد

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش

أعلن اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، عن التعاقد مع مدير فني جديد لـ منتخب الفراعنة لا يحمل الجنسية المصرية.

ونشر الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا، أكد فيه أن كارلوس كيروش سيكون هو المدير الفني الجديد لـ"الفراعنة".

وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مدرب الفراعنة الجديد كارلوس كيروش خاصة مع قرب خوض المنتخب لمباريات مهمة ومصيرية في التصفيات المؤهلة لـ كاس العالم قطر 2022.

- كارولوس كيروش هو مدرب برتغالي من مواليد 1 مارس 1953.

- بدأ التدريب كمدرب مساعد في فرق ايستوريل بريا البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وأصبح مديرا فنيا عقب ذلك.

- درب فريق  أوليجيش لشبونه وبيلينينسي وسبورتنج لشبونة ونيويورك متروستار وناجويا غرامبوس.

- تولي منصب المدرب المساعد لـ فريق مانشستر يونايتد.

- في عام  2008 تولى منصب المدير الفني لمنتخب البرتغال.

- في موسم 2011 قاد منتخب ايران وقدم استقالته عقب الهزيمة في نصف نهائي كأس آسيا في موسم 2019.

- في عام 2020 تولي تدريب منتخب كولومبيا.

- 8 سبتمبر 2021 عين مدربا لمنتخب مصر لكرة القدم.

 الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول

البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا

- ضياء السيد مدربًا عامًا

-  محمد شوقي مدربا

- عصام الحضري مدربا لحراس المرمى

ومن المقرر أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل، ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للأداء وأخصائيًا للتأهيل.

وسيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

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