لينك تسجيل تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلة الأولى والثانية
تستعرض الدستور لينك تسجيل تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلة الأولى والثانية.. يبحث كثير من المواطنين عن كيفية تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات المناظرة، حيث قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عن فتح باب التقليل للاغتراب بدء من اليوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر ليوم الأحد الذي يوافق 12 سبتمبر، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في شبكة الإنترنت.
ترصد "الدستور" قواعد تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات المناظرة التي قام بتحديدها المجلس الأعلى بالجامعات:
لينك تسجيل تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلة الأولى والثانية
يتاح للطلبة الراغبين بالتحويلات وتقليل الاغتراب 2021 الدخول من خلال لينك تسجيل تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلة الأولى والثانية:
https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx
الغرض الأساسي من اعتراب الطلاب، بعد ترشيحهم من خلال طريق مكتب التنسيق، العمل على تقليل الاغتراب للطالب لكي يلتحق بكلية ما في منطقته (أ)، وليس غرض من الطالب في تحويله أن يغير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر.
شروط تقليل الاغتراب 2021
- يسمح للطلاب الذي تم ترشيحهم في عملية تنسيق لكلية ما في خارج أو داخل منطقة جغرافية (أ)، أن يتقدم للتحويل لكلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، ودلك بشرط ضرورة توافر الآتي:
(1) أن يحصل الطالب على مجموع الدرجات للحد الأدنى الذي قامت بقبزله الكلية المطلوب أن يحول إليها.
(2) أن يستوفي الطالب باقي قواعد قبول الكلية.
ثانيا: قواعد التحويل بين الكليات المناظرة:
(1) تحويل مناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.
(2) التزام بالقواعد للتوزيع الجغرافي.
(3) أن يتم التحويل عن طريق الموقع للتنسيق الإلكتروني فقط.
(4) أن لا توجد تحويلات ورقية.
(5) أن يكون تحويل لمرة واحدة فقط.
(6) أن يستوفي الشروط الإضافية للكلية الذي يراد التحويل لها، كاجتياز اختبار القدرات.
(7) أن تكون المفاضلة بين الطلبة على أساس مجموع الدرجات للطلبة بشهادة الثانوية العامة.
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