الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لينك تسجيل تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلة الأولى والثانية

لينك تسجيل تقليل
لينك تسجيل تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلة الأولى والثانية

تستعرض الدستور لينك تسجيل تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلة الأولى والثانية.. يبحث كثير من المواطنين عن كيفية تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات المناظرة، حيث قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان عن فتح باب التقليل للاغتراب بدء من اليوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر ليوم الأحد الذي يوافق 12 سبتمبر، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني في شبكة الإنترنت.

(س و ج ).. نظام تحويلات تقليل الاغتراب 2021

إليك التفاصيل.. رابط تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات


ترصد "الدستور" قواعد تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات المناظرة التي قام بتحديدها المجلس الأعلى بالجامعات:
 

لينك تسجيل تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلة الأولى والثانية

يتاح للطلبة الراغبين بالتحويلات وتقليل الاغتراب 2021 الدخول من خلال لينك تسجيل تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلة الأولى والثانية:
https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx
الغرض الأساسي من اعتراب الطلاب، بعد ترشيحهم من خلال طريق مكتب التنسيق، العمل على تقليل الاغتراب للطالب لكي يلتحق بكلية ما في منطقته (أ)، وليس غرض من الطالب في تحويله أن يغير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر.
 

شروط تقليل الاغتراب 2021


- يسمح للطلاب الذي تم ترشيحهم في عملية تنسيق لكلية ما في خارج أو داخل منطقة جغرافية (أ)، أن يتقدم للتحويل لكلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، ودلك بشرط ضرورة توافر الآتي:


(1) أن يحصل الطالب على مجموع الدرجات للحد الأدنى الذي قامت بقبزله الكلية المطلوب أن يحول إليها.
(2) أن يستوفي الطالب باقي قواعد قبول الكلية.
ثانيا: قواعد التحويل بين الكليات المناظرة:
(1) تحويل مناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع.
(2) التزام بالقواعد للتوزيع الجغرافي.
(3) أن يتم التحويل عن طريق الموقع للتنسيق الإلكتروني فقط.
(4) أن لا توجد تحويلات ورقية.
(5) أن يكون تحويل لمرة واحدة فقط.
(6) أن يستوفي الشروط الإضافية للكلية الذي يراد التحويل لها، كاجتياز اختبار القدرات.
(7) أن تكون المفاضلة بين الطلبة على أساس مجموع الدرجات للطلبة بشهادة الثانوية العامة.

 

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شروط شروط تقليل الاغتراب 2021 تسجيل تقليل الاغتراب دحلان

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