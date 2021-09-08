الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجولة الثانية من المشاورات بين تركيا ومصر.. خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين

جانب من المشاورات
جانب من المشاورات

عُقدت الجولة الثانية من المشاورات بين الوفدين برئاسة السفير سادات أونال نائب وزير خارجية جمهورية تركيا، والسفير حمدي سند لوزا نائب وزير خارجية  مصر ، وذلك في أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر 2021، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن «الوفدان تناولا قضايا ثنائية، فضلاً عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط».

وأضاف البيان: «اتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تَقدُم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين».

من المشاورات

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