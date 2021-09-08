موعد ورابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2021

تزايدت خلال الساعات القليلة الماضية معدلات البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى عبر محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد مرور أسبوعين على إنتهاء أعمال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للصفين الأول والثاني والتى امتدت خلال الفترة بين يومى 13 أغسطس وحتى 24 أغسطس 2021.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى 2021

وتعتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتماد وإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى رسميًا مطلع الاسبوع المقبل، بعد الإنتهاء من أعمال تصحيح ورصد درجات 212.391 ألف طالب وطالبة يمثلون 27.37% من إجمالي الطلاب المقيدين بالصفين الأول والثاني الثانوي الصناعي، الزراعي، الفندقي والتجاري، ومن المقرر أن تعلن النتيجة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمى للوزارة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وفى السياق ذاته، أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط إلكترونى يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثانى فور اعتمادها وإعلانها رسميًا، عبر الرابط الآتى: https://nategafany.emis.gov.eg/، ويتم تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم جلوس الطالب، ثم تحديد اسم الدبلوم المسجل فيه (الدبلوم الصناعي / الدبلوم الزراعي / الدبلوم التجارى / الدبلوم الفندقي )، والضغط على زر عرض النتيجة، لتظهر خلال ثوانى المجموع الكلى للطالب ودرجات التفصيلية لكل مادة.

كانت وزارة التعليم قد أدخلت تعديل على جدول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثانى ليتم تقديم موعد الإمتحانات للفترة بين يومى 13 و24 من شهر أغسطس 2021 بدلًا من من 7 إلى 19 أغسطس 2021، بعد اعتماد نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول نهاية شهر يوليو الماضى، لعدد 81.9 ألف طالب وطالبة الصناعي، الزراعي، الفندقي والتجاري.

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وتتراوح نسب النجاح بين طلاب الدبلومات الفنية الدور الأول بين 53.7% 88.3%، حيث جاءت أعلى نسبة نجاح بين طلاب التعليم الفني الثانوي الفندقي 88.38%، يليه التعليم الفني الثانوي التجاري 72.40%، التعليم الفني الثانوي الصناعي 71.50%، التعليم الفني الثانوي الزراعي 53.72%.