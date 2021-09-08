الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية: سنتخذ إجراءات مماثلة بحق البعثة الدبلوماسية الإستونية

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، على أن موسكو ستتخذ إجراءات مماثلة بحق البعثة الدبلوماسية الإستونية في روسيا، ردًا على رفض تالين منح تأشيرة دخول إلى دبلوماسي روسي.

وقالت زاخاروفا- في تصريح أوردته وكالة أنباء تاس الروسية على نشرتها الإنجليزية- إن الجانب الروسية عبَّر عن احتجاجه الشديد لسفير إستونيا لدى روسيا مارجوس ليدري على الخطوة الأخيرة غير الودية من الجانب الإستوني الذي رفض منح تأشيرة دخول لدبلوماسي روسي في 30 أغسطس المنصرم.

وتابعت الدبلوماسية الروسية بالقول: لقد حذرنا الجانب الإستوني مرارًا وتكرارًا من أن مساره نحو مزيد من التصعيد سيؤدي حتمًا إلى خطواتنا الانتقامية، ولذا فنحن مضطرون إلى اتخاذ تدابير مماثلة فيما يتعلق بموظفي البعثة الدبلوماسية الإستونية في موسكو.

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