الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التشيك تسجل 588 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

سجلت جمهورية التشيك 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل أكبر ارتفاع في الإصابات اليومية منذ نهاية شهر مايو الماضي.

وقال وزير الصحة التشيكي آدم فوجتش- حسبما نقل راديو "براغ الدولي" اليوم الأربعاء- إنه توقع أن يزداد الوضع سوءًا بعد العطلة الصيفية، حيث عودة الأطفال للمدارس في ظل تخفيف القيود المعنية بمكافحة بفيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بالسفر.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الصحة البرلمانية في وقت لاحق اليوم الوضع الحالي للجائحة في جمهورية التشيك.

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