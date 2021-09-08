الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان: نثمن مبادرة مصر والأردن وسوريا في نقل الغاز المصري إلى لبنان

الغاز المصري
الغاز المصري

أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور ريمون غجر، أن المبادرة التي قامت بها (مصر وسوريا والأردن) لإعادة إحياء الاتفاقية الرباعية لاستجرار الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا لا يمكن أن تتم لولا التعاون القائم بين الدول الأربعة، وبمواكبة من البنك الدولي في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان ليؤمّن الغطاء او المظلة المالية ليستطيع لبنان التوقيع على هذه الاتفاقية، لاسيما وأن الفرق الفنية التي شكلت في هذا الاجتماع الرباعي ستدرس الاتفاقية من جوانبها كلها التقنية والإدارية والفنية والمالية كي تكون متوازنة لكل الدول.

وقال وزير الطاقة اللبناني- خلال الاجتماع الوزاري لدول خط الغاز العربي، (مصر والأردن وسوريا ولبنان) والذي استضافته المملكة الأردنية- اليوم الأربعاء: إن هذا التعاون سيؤدي في المستقبل إلى إعادة إحياء اتفاقية أخرى وهي استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن التي من الممكن ان تكون اسعارها منخفضة مقارنة بأسعار توليد الطاقة في لبنان.

وأكد الوزير اللبناني أن بلاده، حكومة وشعبًا، تشكر الدول المعنية الشقيقة على هذه المبادرة، متمنيًا أن ينجز فريق العمل الخطة اللازمة والجدول الزمني المحدد بالسرعة المطلوبة كي نستفيد من الغاز المصري في تغذية معمل دير عمار وقدرته حوالي 450 ميغاواط، والذي يؤمّن أكثر من 4 ساعات تغذية بالطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين.

كما أكد الوزراء- خلال الاجتماع- أن كل دولة ستتحمل كلفة إصلاح الشبكة داخل أراضيها، قائلين "خلال ثلاثة أسابيع سنكون جاهزين لمراجعة الاتفاقيات وتقييم البنية التحتية".

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