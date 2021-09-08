دروع لوزير القوى العاملة في ختام مؤتمر العمل العربي

أهدت اللجنة الوطنية للجان العمالة بالسعودية، درعا تكريميا ً لوزير القوى العاملة محمد سعفان، وفاير المطيري المدير العام للمنظمة، تقديراً لجهودهم المتفانية في إنجاح أعمال مؤتمر العمل العربي، وعلى حرصهم على تحقيق مزيد من العمل العربي المشترك فى مختلف المجالات، بختام الجلسة الختامية لأعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الـ47 التي عقدت بالقاهرة، تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشارك فيه 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء وفود، و186 أعضاء الوفود الحكومية ، و61 أعضاء وفود أصحاب الأعمال، و123 أعضاء وفود العمال.

كما أهدى الاتحاد العام لعمال الكويت، درع الاتحاد لرئيس المؤتمر وزير القوى العاملة، وللمدير العام للمنظمة، على جهودهم الوفيرة فى تنظيم وإنجاح الدورة 47 من المؤتمر، وجمال قادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وصوفان الشعلاني نائب المدير العام لشئون القوى العاملة رئيس وفد دولة الكويت ، على مشاركتهم الفعالة فى أعمال المؤتمر التى كللت بالنجاح الباهر.

وأهدى المهندس علي عابد الرضا، وزير العمل والتأهيل في دولة ليبيا، محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس المؤتمر، وفايز المطيري المدير العام للمنظمة، درعاً تكريمياً، تعبيراً لهم عن شكره وتقديره بأعمالهم المشرفة فى إنجاح وتنظيم هذا المؤتمر، وما يبذلونه لخدمة أطراف الإنتاج الثلاث من جهود مخلصة.

وأرسل وفود 21 دولة عربية يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة اختتام أعمال الدورة الـ47 من مؤتمر العمل العربي بالقاهرة.

وقالوا في برقيتهم للرئيس السيسي: “نرفع بأسمى آيات الشكر والتقدير لتفضلكم برعاية أعمال مؤتمرنا وتكليفكم لوزير القوى العاملة محمد سعفان أن يكون ممثلاً عنكم، معربين عن الشرف العظيم الذي منحتمونا إياه بإلقاء كلمة مسجلة في حفل الافتتاح، والتي كانت خارطة طريق لأعمال المؤتمر، والتي عكست معاني سامية وسلطت الضوء على قضايا مهمة التي تخدم صالح المواطن العربي، والرامية لتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، وكذلك على تقديركم لمنظمة العمل العربية وتقديم الدعم اللازم لها فى عملها فى مجالات العمل لجميع الدول العربية”.