الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ثقافة جنوب سيناء» تدشن «كتاب القرية» بالطور (صور)

كتاب القرية
كتاب القرية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات مشروع "كتاب القرية" بقرية الوادى بمدينة طور سيناء، فرع ثقافة جنوب سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفي محمد نبيل، وذلك في إطار اهتمام من وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بهدف تمكين الأهالي ثقافيًا بالقرى والمناطق النائية.

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كتاب القرية

بدأت الفعاليات من قرية الوادى بطور سيناء بمقعد الشيخ عودة عفنان شيخ قبيلة الحويطات، وتضمنت عرضًا فنيًا لفرقة التلقائيين للأطفال وتقديم عدد من أغانى التراث السيناوى منها "يا مرحبا باحبابنا"، غناء المجموعة إشراف أماني عبدالفتاح وقيادة عازف الإيقاع محمد عبدالفتاح، تلاها عرض لمسرح العرائس بعنوان "رحلة لقصر الثقافة" فكرة وتقديم إنتصار إبراهيم، والذى يقدم للنشء في شكل درامي تعريف بدور قصور الثقافة وما تقوم به من خدمات ثقافية وفنية وتكنولوجية لرفع الوعي الثقافي والفني واكتشاف ورعاية المواهب، بجانب عرض فنى لكورال أطفال طور سيناء، قدمت خلالها باقة من الأغانى الوطنية منها "يا حبيبتى يا مصر" إشراف إنتصار إبراهيم.

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كتاب القرية

 كما أقيم معرض لكتب إصدارات الهيئة، تضمن أكثر من 1000 عنوان فى مختلف مناحي المعارف والعلوم، بإشراف رحاب أحمد، هيثم حماد، محمد عبدالعظيم، إلى جانب تنفيذ ورشة فنية للمواهب بعنوان "رسم حر للبيئة السيناوية" تدريب سناء محمد، إشراف الفنانة التشكيلية وفاء فتحى، تناولت الورشة تدريب المشاركين على إطلاق العنان لإبداعهم لرسم عناصر فنية مستوحاة من البيئة السيناوية المحيطة، باستخدام أدوات بسيطة منها ورق رسم ملون وأقلام الرصاص والألوان المتنوعة.

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كتاب القرية

جدير بالذكر أن معرض "كتاب القرية" هو معرض بيع كتب الهيئة العامة للقصور بأسعار رمزية، ويعد معرض الكتاب بقرية كفرحسن ثاني المعارض بالقرى التي تم المرور عليها، ضمن برنامج القرى الأكثر احتياجًا ثقافيًا وفنيًا بالإسماعيلية، وسيستمر خلال الفترة المقبلة في إطار حزمة المشروعات الثقافية التي تنتهجها وزارة الثقافة لصالح تنمية ثقافية حقيقية للمواطن المصري.

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كتاب القرية
وزارة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة مشروع كتاب القرية الكاتب الصحفى محمد نبيل

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