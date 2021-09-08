موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين من أكثر الكلمات البحثية حاليا التي تهم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم من المتقدمين للاختبارات لذلك يحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل وتحصد نسب مشاهدة علية لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن النتيجة و موعد إعلان عنها و الشروط اللازمة للتقديم.

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين

أكد مسئولين بوزارة التربية والتعليم و التعليم الفني أن إعلان نتيجة اختبارات القبول بالصف الأول الثانوي للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM في العام الدراسي المقبل (2021-2022) التي أجريت يوم 18 أغسطس الماضي داخل لجان امتحانيه مدرسية عادية وفقا للإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعدة محافظات هي (الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، البحر الأحمر، أسيوط، الأقصر، الفيوم، الغربية، العبور، الشرقية، بني سويف، قنا، المنيا، سوهاج، المنوفية) خلال الساعات القليلة المقبلة حيث لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي.

رابط إعلان نتيجة امتحانات القبول بمدارس المتفوقين 2021

يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من اللذين خضعوا لامتحانات مدارس المتفوقين للالتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل (2021-2022) الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الذي حددته وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني هذا الرابط (من هنا) وذلك عقب إدخال بيانات الطالب الممتحن كاملة (الاسم، الرقم القومي، اسم المدرسة التي أجري بها امتحانات القبول، ...) والضغط على زر الاستعلام عن النتيجة ظهور موقف الطالب من اجتياز الاختبارات (مقبول، مرفوض) حيث تعد تلك المدارس بمثابة الطريق لاحتضان الطلاب المتفوقين في مجال البحث العالمي منذ المرحلة الثانوية حيث تختلف دارستها عن المدارس العادية في كافة المجالات

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شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين وشروط الالتحاق بها من أكثر الكلمات البحثية التي تلقى رواجا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تتلخص فيمايلي:-