«رجال الأعمال» تدعو إلى التوعية بأهمية الاستيراد وفقًا للمواصفات الأوروبية

أشاد المهندس حسين فؤاد الغزاوي، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم السماح بدخول أي بضائع مستوردة غير مطابقة للمعايير الأوروبية، بدءًا من مارس 2022.

وقال “الغزاوي”، في تصريحات اليوم الأربعاء، إلى أن هذا القرار يعني الحفاظ على مستقبل الصناعة المصرية والمستهلك المصري، وعدم دخول السوق المصري لأي منتجات مستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية أو سريعة التلف؛ لأن هذا يعني في النهاية تقديم منتج ردئ للمستهلك والصانع المصري، لايستفيد منه لسرعة تلفه وينتج منتج محلي غير مطابق يؤثر بالتبعية على سمعة المنتج المصرى ويسبب إهدار للعملات الصعبة وفقد أسواق للمنتجات المصرية محليًا وخارجيًا.

وأشار إلى أن فكرة قيام أي مستورد بشراء منتج أو التصنيع لحسابه بأسعار زهيدة غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة بالصين، على سبيل المثال، وإدخاله السوق المصري لن يكون موجودًا مستقبلًا.

ونوه بأن توجيهات الرئيس السيسي تعني تصنيف للشركات والمصانع التى تقوم بإدخال البضائع من الخارج، للوصول إلى منتجات توافق المعايير الأوروبية، بالاعتماد على التسجيل المسبق للشحنات عن طريق هذه الشركات التي سوف ترسل إلى مصلحة الجمارك، أسماء الشركات والمصانع التي سوف تقوم بشراء المنتجات الخاصة بها، والتى تريد أن تستورد منها البضائع التي تريد نقلها إلى مصر.

وتابع “وإذا كانت هذه الشركات تعمل وفقًا للمعاير الأوروبية سوف يتم السماح لها بالدخول، وذلك من خلال منظومة إلكترونية متكاملة ومتطورة تحيد العنصر البشري وتزيد الشفافية في التعامل، مما يُحسن من بيئة العمل والاستثمار في مصر”.

وأضاف أن من مميزات هذا القرار وهو تطبيق المواصفات الأوروبية في استيراد المنتجات، ودعم وتطوير وتوطين الصناعة المحلية التي تتوسع في الإنتاج بالمطابقة للمواصفات، والحد من تصدير المواد الخام، وعمل قيمة مضافة عليها، من خلال تصنيعها وتصديرها في صورة منتجات نهائية وليس مادة خام.