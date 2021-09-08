الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل صحة المنوفية يفتتح قسم العلاج الطبيعي بوحدة شبرازنجي الصحية بالباجور

افتتاح وحدة العلاج
افتتاح وحدة العلاج الطبيعي بشبرا زنجي

افتتح الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وحسن عبد العال رئيس مركز ومدينة الباجور، قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بشبرازنجي، التابعة للإدارة الصحية بالباجور، في حضور مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، مدير إدارة الباجور الصحية، مدير الوحدة الصحية بشبرازنجي، وعدد من أهالي القرية.

أوضح وكيل وزارة الصحة أهمية تفعيل دور المجتمع المدني والجمعيات وتذليل كافة العقبات لخدمة المواطن، موجهاً سيادته الشكر للمتبرعين تقديراً لجهودهم ودورهم الفعال في رفع كفاءة المنظومة الصحية من خلال المشاركة المجتمعية.

وقال الدكتور إيهاب صبحي مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، إن القسم الجديد يقدم خدمات العلاج الطبيعي للكبار والأطفال، وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة للعلاج والتأهيل وعلاج ذوى الاحتياجات الخاصة بالجهود الذاتية، من خلال التبرع من أهالي القرية، حيث بلغت قيمتها التقديرية نحو ١٠٠٠٠٠ ألف جنيه.

وأشار إلى أن محافظة المنوفيه تعد من أكبر المحافظات التي توجد بها أقسام علاج طبيعي بالمنشآت الصحية.

وفي نهاية الزيارة أجرى وكيل الوزارة سلسلة من اللقاءات والحوارات مع عدد من المواطنين لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم.

محافظة المنوفية العلاج وزارة الصحة مجتمع اليوم محافظ زيارة خدمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: تصنيع 4 ملايين جرعة من لقاح «سينوفاك- فاكسيرا»

في لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج طالبة بعد دهسها بسيارة نقل ثقيل

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

وزير البترول: تكليفات من الرئيس السيسى بسرعة دعم الأشقاء في لبنان بالغاز

رابط تسجيل لقاح كورونا 2021 - 1443

«رجال الأعمال» تدعو إلى التوعية بأهمية الاستيراد وفقًا للمواصفات الأوروبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعي الطاقة في عمان

إبراهيم داود

فى محبة القليوبى

د. أشرف الشامى

كبسولة السعادة «1»

ماجد حبته

الملعقة.. والبانوبتيكون!

حسين دعسة

"عملية جلبوع".. مؤامرة على إسرائيل أم محاولة للتنصل من المفاوضات؟

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

مؤمن المحمدي

الأبطال فى الأدغال

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

استنفار أمني و200 حاجز .. تحركات "اليوم الثالث" للبحث عن الأسرى الهاربين

القوات الإسرائيلية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه بمساعدة الأسرى الهاربين (تفاصيل)

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في محافظة الأسرى الهاربين من «جلبوع»