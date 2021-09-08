وكيل صحة المنوفية يفتتح قسم العلاج الطبيعي بوحدة شبرازنجي الصحية بالباجور

افتتح الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وحسن عبد العال رئيس مركز ومدينة الباجور، قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بشبرازنجي، التابعة للإدارة الصحية بالباجور، في حضور مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، مدير إدارة الباجور الصحية، مدير الوحدة الصحية بشبرازنجي، وعدد من أهالي القرية.

أوضح وكيل وزارة الصحة أهمية تفعيل دور المجتمع المدني والجمعيات وتذليل كافة العقبات لخدمة المواطن، موجهاً سيادته الشكر للمتبرعين تقديراً لجهودهم ودورهم الفعال في رفع كفاءة المنظومة الصحية من خلال المشاركة المجتمعية.

وقال الدكتور إيهاب صبحي مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، إن القسم الجديد يقدم خدمات العلاج الطبيعي للكبار والأطفال، وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة للعلاج والتأهيل وعلاج ذوى الاحتياجات الخاصة بالجهود الذاتية، من خلال التبرع من أهالي القرية، حيث بلغت قيمتها التقديرية نحو ١٠٠٠٠٠ ألف جنيه.

وأشار إلى أن محافظة المنوفيه تعد من أكبر المحافظات التي توجد بها أقسام علاج طبيعي بالمنشآت الصحية.

وفي نهاية الزيارة أجرى وكيل الوزارة سلسلة من اللقاءات والحوارات مع عدد من المواطنين لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم.