الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: إطلاق استراتيجية صناعة السيارات ستجذب الكثير من الاستثمارات

النائب شحاته أبو
النائب شحاته أبو زيد

أشاد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، باستعراض وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، العديد من المحاور الخاصة بإطلاق استراتيجية صناعة السيارات في مصر وتعميق الصناعة المحلية في هذا المجال وفتح فرص عمل كثيرة.

وأشار أبو زيد، في بيان له اليوم، إلى أن استراتيجية صناعة السيارات في مصر تقوم على العديد من المحاور التي وجه بها الرئيس السيسي، في مقدمتها المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بالغاز الطبيعي، ويشمل برنامج الإحلال نحو 250 ألف سيارة، خلال ثلاث سنوات، بحيث يتم البدء في المرحلة الأولى بنحو 70 ألف سيارة.

وشدد على الأهمية الكبيرة للإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات في مصر، بتعزيز وزيادة عمل شركات تصنيع السيارات في مصر، والاتفاق على 9 طرازات جديدة بأسعار أقل من السوق المحلي لتعميق الصناعة المحلية وضخ المزيد من الاستثمارات وفتح خطوط انتاج جديدة.

وتابع أبو زيد أن اقتحام مصر صناعة السيارات بقوة، تحرك ضخم من جانب الدولة لتعزيز الاستثمارات في هذه الصناعة الحيوية واتاحة الآلاف من فرص العمل للشباب.

النائب شحاته أبو زيد لجنة الصناعة بمجلس النواب وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع استراتيجية صناعة السيارات في مصر استراتيجية صناعة السيارات

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