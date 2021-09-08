في يومِها الخامس.. رئيس منطقة أزهر كفر الشيخ يتابع لجان الثانوية

واصل الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ جولاته التفقدية لمتابعة لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية التابعة للمنطقة، للاطمئنان على سير عملية الامتحانات في سلامة ويسر، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة، والراحة النفسية.

جاء ذلك عقب جولات قام بها لتفقد مجمع لجان الفتيات لمعاهد كفرالشيخ اليوم، حيث تابع فضيلته في الأيام السابقة منذ انطلاق اللجان مجمع لجان الثانوية بإدارات قلين- وبيلا- وسيدي سالم التعليمية الأزهرية، ووجه فضيلتُه القائمين علي أعمال اللجان بتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أفضل صورة.

كما أكد رئيس المنطقة بأن امتحانات اليوم الخامس سادتها حالة من الاستقرار والانتظام، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، موجهاً خلال جولته علي توفير أدوات التعقيم والتطهير بكافة اللجان، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

فيما أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أن إدارة الأمراض المتوطنة قامت برش وتطهير لجان الامتحانات في مختلف أنحاء المحافظة وقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويأتى ذلك منذ بداية جائحة كورونا حيث يقوم فريق المتوطنة بالرش والتطهير الدورى للمستشفيات ووحدات الكلى وغيرها من الأماكن العامة والمزدحمة.

وأضافت سلام اشتراك الصحة في متابعة الامتحانات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراك في غرف العمليات الخاصة بمتابعة سلامة الطلبة والمراقبين، إلى جانب دور إدارة التثقيف الصحى في ندوات التوعية للوقاية من فيروس الكورونا وأهمية ارتداء الكمامة والتباعد وتفادى الازدحام والتجمعات أثناء تأدية الامتحانات.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة مع بدء الموجة الرابعة للفيروس، حيث تم تكثيف كافة الأكمنة لقياس درجة حرارة المترددين على المحافظة وفرض غرامات على من لا يرتدي الكمامة داخل وسائل المواصلات أو داخل المصالح الحكومية طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن