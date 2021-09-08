الكشف على 1686 مواطنًا ضمن «حياة كريمة» في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الناصرية، بمركز بني مزار، خلال يومي 6 و7 سبتمبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1686 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 441 حالة جراحة و416 حالة اطفال و254 باطنة، و120 نساء و88 اسنان و237 جلدية و184 حالة انف واذن، و146 قلب، الى جانب انه تم عمل 97 تحاليل مختلفة، وعمل 48 حالة موجات صوتية، وعمل 9 رسم قلب، وعمل 5 حالة أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 142 متردد، وتم إجراء خلع اسنان لـ 6 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 65 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 62 متردد.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا قد أعلنت عن مواصلة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وإجراء الجراحات العاجلة، للمواطنين بالمجان، حرصا على سلامة وصحة المواطن المصري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم إجراء 5708 عملية مجانية بمختلف التخصصات منذ بداية العام الحالي 2021 حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، منها 2945 عملية جراحة عيون، 703 جراحة مخ واعصاب، 407 عملية جراحة الأورام، 1007 قسطرة قلبية، 226 قلب مفتوح، 332 جراحة العظام، 87 جراحة أوعية دموية وقسطرة طرفية، وقسطرة بالمخ، مشيراً إلى انه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين.

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