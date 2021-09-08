الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أبرزها «عاوزة ارجع اشتغل».. 8 تصريحات قادت ميمي جمال لتصدر «الترند»

ميمي جمال
ميمي جمال

تصدرت الفنانة ميمي جمال "ترند جوجل" بعد لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة dmc، وترصد "الدستور" في السطور التالية أهم تصريحات الفنانة الكبيرة.

1- قالت الفنانة ميمي جمال، إنها ابتعدت عن مجال التمثيل لمدة 5 سنوات منذ وفاة زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى. 

2- آخر عمل سينمائي شاركت في بطولته فيلم "لف ودوران"، مع الفنان أحمد حلمي كانت تجربة ممتعة وأنه فنان متواضع ولا يشعر من حوله أنه نجم العمل.

3- قالت إن الفنان الراحل حسن مصطفى كان يستمع إلى الراديو لتلاوة سورة مريم، بعدها فتح المصحف "عشوائيا" فظهرت سورة مريم، بعدها قرر تسمية حفيدته بهذا الاسم.

4- " بحب أشوف المسلسلات الجديدة عشان أشوف إحنا رايحين فين، ورمضان الماضى عجبنى محمد إمام فى (النمر) وحماده هلال فى (المداح)، وياسمين عبد العزيز فى (اللى ملوش كبير)،  و(الاختيار) الذي لا اعتبره عملا فنيا بقدر ما اعتبره تاريخ، وجسمى بيقشعر لما بشوف حد مات فى المسلسل".

5-" لما جوزى مرض وتوفي حسيت فى لحظة إنى تُهت، كأني قاعدة على كرسي ومرتاحة وفجأة حد شد ضهر الكرسى فبقيت في الهوا".

6- أكدت أنها تتمنى تقديم أعمال فنية، "عايزة أرجع، وأنا أحب أدوار الأمهات والخالة والعمة، وأنا عملت كل الأدوار ولو لقيت الإنتاج مريحني مش بس الفلوس لكن طريقة التعامل".

7- قالت إنها على علاقة قوية بزملائها في الفن، ومن أبرز الراحلة شويكار، ورانيا فريد شوقي، وصابرين، و صلاح عبدالله، وصفية العامري، وغيرهم.

8- تحدثت عما تفعله حاليًا انها تذهب إلى ابنتيها فكل واحدة لديها بيت منفصل فتذهب لنورا و نجلاء يوم أو أثنين ثم تعود إلى المنزل، متمنية ان تراهم ناجحين في حياتهم.

ياسمين عبد العزيز صاحبة السعادة لف ودوران الفنان الراحل ميمي جمال

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وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

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