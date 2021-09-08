الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية: تطعيم نحو 18 مليون بشكل كامل بجرعات اللقاح المضاد لكورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أن حوالي 31.3 مليون شخص، أو 61% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص، تلقوا جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19، منذ إطلاق برنامج التطعيم في أواخر فبراير، مؤكدة تطعيم حوالي 18.8 مليون شخص أو 36% بشكل كامل.


وأوضحت السلطات الصحية الكورية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء- أن حكومة كوريا الجنوبية تهدف إلى تطعيم 70% من السكان، أو 36 مليون شخص، بجرعاتهم الأولى حتى أواخر سبتمبر لتحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر.

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