الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تسجل 26 ألفًا و854 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في إيران
كورونا في إيران

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 26 ألفًا و854 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة- في بيانها اليومي، وفقًا لوكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء- أن إجمالي الإصابات بلغ 5 ملايين و210 آلاف و978 حالة من بينها 7 آلاف و534 حالة في وضع حرج.

وأضافت أن البلاد سجلت في نفس الفترة 538 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 112 ألفا و430 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 4 ملايين و453 ألفا و651 شخصا حتى الآن.

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