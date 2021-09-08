«المشاط»: 25 مليار دولار حجم محفظة التعاون الدولي الجارية في مصر

قال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه من الضروري سعي دول العالم للبحث عن أدوات مبتكرة لتوفير التمويلات وتحقيق التكامل بين شركاء التنمية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الدولي الجارية في مصر تبلغ حاليًا، نحو 25 مليار دولار وتسهم في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية بمختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال حوار أجرته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تحت عنوان «بناء شراكات دولية للإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن جميع الدول واجهت تحديات مشتركة منذ بداية عام 2020 بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أنه رغم التداعيات السلبية لكنها دفعت العالم للتكاتف واستكشاف الأهداف المشتركة .

وأوضحت «المشاط»، أنه من أكثر الإيجابيات التي أظهرتها جائحة كورونا هي التأكيد على ضرورة التركيز على التعاون متعدد الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما دفع مصر لجمع الأطراف المعنية من الحكومات والقطاع الخاص والجهات الدولية من أجل مشاركة تجارب الدول المختلفة بما يدفع العمل متعدد الأطراف.

ولفتت إلى أن الحكومة المصرية تستهدف من خلال مشروعاتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن وزارة التعاون الدولي قامت بإعداد خريطة لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وعبرت عن تقديرها للمشاركة الكبيرة في المنتدى، الذي تريد مصر أن تعرض فيه تجربتها ومشاركة خبراتها من أجل مزيد من التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والحكومات.