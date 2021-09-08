الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

كلمة الرئيس بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي (إنفوجراف)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعايته، أن مصر قطعت عهدًا على نفسها للمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية جنبا إلى جنب مع مواجهة التحديات والمشكلات المتراكمة.

وأكد الرئيس أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في دفع جهود التنمية في العديد من القطاعات، مؤكدًا أن البشرية في وقتنا الحالي تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث أن التحديات تفرض علينا واقعًا جديدًا يتطلب أفكارًا وصيغًا أكثر ابتكارًا في صنع القرار.

وقال إن التعافي الأخضر أضحى ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم في المرحلة الراهن، ويجب ألا نغفل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية.

وأوضح الرئيس أن مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030 استنادًا إلى الأولويات والمبادئ الوطنية، لتحقق أهداف الرؤية التنموية لمصر 2030 تتسق مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وأجندة إفريقيا 2063 لتعظيم قيم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف لدعم جهود التنمية في الدول المختلفة.

واختتم بأن هناك أهمية تحقيق التكامل الإفريقي من خلال تفعيل الآليات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، معلنًا أن مصر ترحب بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة لتعزيز جهود التنمية وتوفير الخبرات اللازمة لأشقائنا في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتستعرض "الدستور" خلال الانفوجراف التالي أبرز النقاط الأساسية والرئيسية لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي:

كلمة الرئيس بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي (إنفوجراف)
كلمة الرئيس بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي (إنفوجراف)
السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

الأكثر قراءة

في لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج طالبة بعد دهسها بسيارة نقل ثقيل

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

الرئيس السيسي: مصر قطعت عهدا على نفسها للمضي قدما نحو تحقيق التنمية

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

رابط تسجيل لقاح كورونا 2021 - 1443

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فى محبة القليوبى

د. أشرف الشامى

كبسولة السعادة «1»

ماجد حبته

الملعقة.. والبانوبتيكون!

حسين دعسة

"عملية جلبوع".. مؤامرة على إسرائيل أم محاولة للتنصل من المفاوضات؟

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

مؤمن المحمدي

الأبطال فى الأدغال

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مسيرة التطور التنويرى.. ويقظة الفكر

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه بمساعدة الأسرى الهاربين (تفاصيل)

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في محافظة الأسرى الهاربين من «جلبوع»

انتقامًا من فرار الأسرى.. الاحتلال يقود حملة قمع وحشية داخل سجن جلبوع