صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعايته، أن مصر قطعت عهدًا على نفسها للمضي قدمًا نحو تحقيق التنمية جنبا إلى جنب مع مواجهة التحديات والمشكلات المتراكمة.

وأكد الرئيس أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في دفع جهود التنمية في العديد من القطاعات، مؤكدًا أن البشرية في وقتنا الحالي تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث أن التحديات تفرض علينا واقعًا جديدًا يتطلب أفكارًا وصيغًا أكثر ابتكارًا في صنع القرار.

وقال إن التعافي الأخضر أضحى ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم في المرحلة الراهن، ويجب ألا نغفل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية.

وأوضح الرئيس أن مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030 استنادًا إلى الأولويات والمبادئ الوطنية، لتحقق أهداف الرؤية التنموية لمصر 2030 تتسق مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وأجندة إفريقيا 2063 لتعظيم قيم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف لدعم جهود التنمية في الدول المختلفة.

واختتم بأن هناك أهمية تحقيق التكامل الإفريقي من خلال تفعيل الآليات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، معلنًا أن مصر ترحب بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة لتعزيز جهود التنمية وتوفير الخبرات اللازمة لأشقائنا في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتستعرض "الدستور" خلال الانفوجراف التالي أبرز النقاط الأساسية والرئيسية لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي:

كلمة الرئيس بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي (إنفوجراف)