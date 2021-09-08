الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استرداد 11 وحدة سكنية لمخالفة تغيير النشاط بالقاهرة الجديدة

المهندس أمين غنيم
المهندس أمين غنيم

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ حملة جديدة أسفرت عن سحب واسترداد 11 وحدة سكنية بالحي الثالث بالتجمع الخامس، لمخالفة تغيير النشاط بتحويلها لـ 26 محلاً مخالفاً للقانون، مضيفاً أنه تم تنفيذ قرارات السحب والاسترداد وغلق جميع المحال المخالفة، وذلك استكمالا لحملات إزالة المخالفات بالأحياء المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأوضح  المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الخامس، أنه حتى الآن تم استرداد نحو 76 وحدة سكنية تم تحويلها لمحال تجارية بما يعادل حوالى 200 محل بالمخالفة للقانون وشروط التعاقد، مشيرا إلى  أنه سيتم استكمال تنفيذ باقى القرارات لسحب جميع الوحدات المخالفة المتبقية خلال الأيام المقبلة، والتى يصل عددها لحوالى 64 وحدة.​

وفي ذات السياق، شدد المهندس أحمد عمران أحمد، على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه والمقدم من الشركات، مؤكداً أن مشروع  القطار الكهربائى يُعد شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة. 

كان وجه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينه العاشر من رمضان، بضرورة التصدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.

وعلى إثره تم المرور اليومى للحملة وإدارة الأمن وإدارة الاشغالات بالتعاون مع إدارات التنمية والنظافة والأحياء وشرطة المرافق والتعمير للتصدى لأي مخالفة أو تعدٍّ لتغير النشاط.

كما تم المرور على منطفة الأردنية "مركز المدينة" والطرق الرئيسية والفرعية لعدم وجود باعة جائلين بالمدينة للحفاظ على المظهر الحضاري والتواجد المستمر من مسئولى الأحياء.

وتم تنفيذ (٢٢) قرار إزالة استحوازات زراعات عشوائية حول القطع السكنية.

وتم العمل على غلق وتشميع للمحلات المخالفة بالقطع السكنية بالمجاورات (١٠-١١).

كما تم رفع كل الإشغالات والتعديات لـ(١٢) تندة حديد وصاج أمام القطع المخالفة.

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