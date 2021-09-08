«التنمية الحضرية» يتابع مشروع أرض الأوقاف بمحافظة القليوبية

قال صندوق التنمية الحضرية، إنه يتم تركيز الجهود خلال الفترة الحالية على الانتهاء من إنشاء نصف المليون وحدة إسكان المستهدفة في مشروع تطويرعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لافتاً إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وجه الحياة فى مصر وبناء مجتمعات حضرية متكاملة تليق بأهالينا.

وصرح رئيس صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد صديق، أن صندوق التنمية الحضرية يتشارك مع أجهزة الدولة والجهات المنفذة في كل محافظات الجمهورية ومن ضمنها ما أعلن عنه حاليا وهو تنفيذ مشروع أرض الأوقاف بمحافظة القليوبية.

وفي سياق الحديث عن هذا المشروع، أوضح صديق أن المستهدف من مشروع تطوير أرض الأوقاف بمحافظة القليوبية هو إنشاء ما يقرب من 2200 وحدة سكنية جديدة، تخدم 11000 نسمة، بمعدل 25 عمارة على مساحة ( 23 فدان ) يتضمن المشروع - عدد (2) مسجد ( 500 مصلى ) بمساحة 1020 م2، (1) حضانة بمساحة 250 م2، (32) محلات تجارية بمساحة 670 م2، (1) مخبز بمساحة 280 م2 كما يتضمن عدد (1) ملعب خماسى بمساحة800 م2.

وأشار صديق إلى الاستمرار في استكمال المشروعات خلال الفترة المقبلة، ومراقبة جودة البناء بشكل يحقق جودة الحياة لأهالينا في هذه المناطق حيث يتوائم ذلك مع مهام الصندوق الجديدة والتى تشمل المناطق العمرانية المختلفة فى مصر للوصول للتنمية العمرانية الشاملة والمستدامة.

وعلى صعيد آخر، كشف صندوق التنمية الحضرية عن أهم مهامه الجديدة وبينها مشاركة مؤسسات الدولة حاليا فى مشروع قومى ضخم على مستوى الجمهورية لبناء نحو 500 ألف وحدة سكنية، وبدء العمل في مرحلته الأولى.

وبحسب بيان للصندوق اليوم، تضم المناطق التى تحتاج لتدخل عمرانى سريع والأراضى سهلة الاستغلال التى يتوافر بها كل المرافق ومنها محافظة الدقهلية، والتى تضم مشروع حى شرق المحافظة، حيث يقع المشروع على مساحة "6 أفدنة" ويتكون من ع11 عمارة (أرضي + 10 أدوار متكررة) على - مساحة الدور 910 م2 بإجمالي 8 وحدات بالدور و956 وحدة.

وقال المهندس خالد صديق، رئيس الصندوق، إنه تم تنفيذ 3234 خازوقا من إجمالي 3234 بنسبة تنفيذ 100%، كما تجري حاليا أعمال صب القواعد العادية وأعمال صب القواعد المسلحة.

وأضاف صديق أن مشروع مساكن الجلاء بمحافظة الدقهلية يقع على مساحة 4 أفدنة ويتكون من 7 عمارئر (أرضي + 10 أدوار متكررة) على 910 م2 بإجمالي 8 وحدات بالدور و616 وحدة.

الجدير بالذكر أن المشروع القومى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى يستهدف توفير سكن لائق لجميع الفئات، فضلا عن توفير مزيد من فرص العمل لشباب المحافظات، مع تطوير البيئة المعيشية لسكان تلك المناطق، وذلك اعمالا لمبادئ التنمية الحضرية المستدامة.