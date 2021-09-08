الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في المرج

إنهاء خصومة ثأرية
إنهاء خصومة ثأرية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة المرج بمحافظة القاهرة.

وجاء ذلك تحت رعاية وتأمين الأجهزة الأمنية بالمديرية وقسم المرج باشراف المقدم أحمد قدري، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

لاقى ذلك استحسانا وقبولاً  وتركت مردوداً إيجابياً وأثراً طيباً فى نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التى تقوم بها الوزارة من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

مديرية امن القاهرة مركز شرطة المرج جلسة صلح وزارة الداخلية العائلتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

الأكثر قراءة

في لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج طالبة بعد دهسها بسيارة نقل ثقيل

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

الرئيس السيسي: مصر قطعت عهدا على نفسها للمضي قدما نحو تحقيق التنمية

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

رابط تسجيل لقاح كورونا 2021 - 1443

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فى محبة القليوبى

د. أشرف الشامى

كبسولة السعادة «1»

ماجد حبته

الملعقة.. والبانوبتيكون!

حسين دعسة

"عملية جلبوع".. مؤامرة على إسرائيل أم محاولة للتنصل من المفاوضات؟

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

مؤمن المحمدي

الأبطال فى الأدغال

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مسيرة التطور التنويرى.. ويقظة الفكر

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه بمساعدة الأسرى الهاربين (تفاصيل)

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في محافظة الأسرى الهاربين من «جلبوع»

انتقامًا من فرار الأسرى.. الاحتلال يقود حملة قمع وحشية داخل سجن جلبوع