إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في المرج

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة المرج بمحافظة القاهرة.

وجاء ذلك تحت رعاية وتأمين الأجهزة الأمنية بالمديرية وقسم المرج باشراف المقدم أحمد قدري، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

لاقى ذلك استحسانا وقبولاً وتركت مردوداً إيجابياً وأثراً طيباً فى نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التى تقوم بها الوزارة من أجل حفظ الأمن والاستقرار.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.