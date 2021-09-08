في لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج طالبة بعد دهسها بسيارة نقل ثقيل

في لفتة إنسانية واستجابة سريعة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه سيادته بعلاج الطالبة منه الله هشام حسن ثابت بالصف الثالث الاعدادي وتبلغ من العمر ١٤ عامًا، من محافظة أسيوط، والتي كانت قد تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل ثقيل، مما أسفر عن كسر بالحوض من الدرجة الأولى وجرح بالساق وأسفل البطن وإزالة فتحه الشرج وتركيب "كلستومي" لإخراج البراز والتهابات جلدية حادة وجروح مشوهة ، وترقد الطفلة حاليا بمستشفى أسيوط الجامعي الرعاية المركزة قسم الحوادث والإصابات.

الطالبة منه الله هشام

وعلى الفور تم التنسيق بين الأجهزة الطبية المعنية لنقل الطالبة منه الله بسيارة إسعاف مجهزة لمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة.

ووجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة للطالبة منة الله حتى تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعى.

