الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مسجل خطر بسلاح وذخيرة في محيط محكمة أسيوط

مسجل خطر
مسجل خطر

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص لحيازته أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص في محيط محكمة بمحافظة  أسيوط. 

وكانت قوة أمنية بمديرية أمن أسيوط والمعينة لتأمين إحدى المحاكم بنطاق المحافظة، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم أول أسيوط حال ركوبه دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبدون ترخيص بإحدى الشوارع المحيطة بالمحكمة، وبحوزته " بندقية خرطوش، خزينة بداخلها عدد من الطلقات من ذات العيار، قطعتين سلاح أبيض".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

- عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص

 

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

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