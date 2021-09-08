الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مرحه وذكية .. صفات من برج نسرين طافش المثيرة للجدل

نسرين طافش
نسرين طافش

تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش التريند بعد مشاركتها صورة مع الجمهور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهي تمارس التمارين بملابس رياضية، إرتدت بنطال فوشيا ضيق وقطعة ملابس قطنية بيضاء وربطت شعرها للخلف علي شكل كعكة غير مشدودوة، أثناء تواجدها على شاطئ إحدى جزر سيشل، وعلّقت قائلة : "ركز في نفسك الآن: في صحة جسدك صفاء قلبك سلام روحك ونور فكرك".

 ونسرين طافش، مواليد 15 فبراير 1982 لأب فلسطيني وأم جزائرية، شاركت في عدد من الأعمال الدرامية أبرزها هولاكو وصبايا وبيت جدي وأبو زيد الهلالي وبنات العيلة.

   ونستعرض أبرز سمات برج الممثلة، وتأثيره علي شخصيتها.

مميزات الدلو 

- البرج الحادي عشر في المجموعة الفلكية، مرتبط بالتمرد، كون مواليد الدلو يرفضون أي قيود.

-يعرف بذكائه الحاد، ويشهد التاريخ أن مواليد الدلو غالبا ما يكون مبدع ومبتكر، له العديد من الإنجازات خاصة في المجال العلمي ، يؤخذ عليهم قلة الحماس تجاه الأمور الجادة وكثيرا ما يؤجل أعماله خاصة المهنية، ويتصف بقلة الصبر في بعض الأحيان لأداء الأعمال التي تتطلب مثابرة.

-منخرط في الحياة الإجتماعية ولديه صداقات، ومع ذلك يعصعب وقوعه بالحب.

-الدلو مثل كافة الأبراج الهوائية الأخري الجوزاء والميزان ويعرف عنه حب المرح.

إطلالة نسرين طافش جزيرة سيشل برج الدلو الهوائي صفات نرين طافش نسرين طافش تثير الجدل نسرين طافش انستجرام

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