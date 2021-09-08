لمكافحة الغش.. شرطة التموين تضبط 937 قضية خلال 24 ساعة

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت المحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت عن ضبط 937 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 13,35 طن "دهون حيوانية، دواجن، برجر ، أرز أبيض" بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة , تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

تفاصيل الضبط

وضبط 5,97 طن "لحوم كبدة مجمدة" بدون بيانات "مجهولة المصدر" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

كما ضبط 9,75 طن زيت طعام معبأ داخل خزانات بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وضبط أكثر من 5طن "سكر حر ، ملسى ، زيت طعام" , 2460 عبوة زيت طعام مدون عليها علامات تجارية مسجلة بدون مستندات "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مركز لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

وضبطت الحملات 1,52 طن سكر تموينى ، 468 عبوة زيت تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل بدال تمويني، بمحافظة القاهرة.

وضبطت 8,32 منظفات صناعية متعددة الأغراض ، بدون مستندات، مجهولة المصدر، 753972 عبوة صلصة طماطم ، مرقة دجاج ، مزيل عرق، معجون أسنان ، كريمات ، شامبو، بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الآثر بالغ الضرر على الصحة العامة , تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة , بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية وغير الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة الجيزة.

وضبط 389500 عبوة كريم مسحضرات تجميل ومستلزمات طبية "كمامة، جوانتى ، سرنجات" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الآثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن خزن لتجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، بدون ترخيص، بمحافظة القليوبية.

وضبط 75710 قطعة مستلزمات طبية "كمامة ،جوانتى ، خافض لسان" بدون مستندات "مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الآثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة.

وضبط 4 طن أعلاف حيوانية بدون مستندات ، مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية ،بدون ترخيص بمحافظة الغربية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.