الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس 6 أشخاص غسلوا 40 ميلون جنيه من المخدرات بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة برج العرب بالاسكندرية، حبس 6 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بغسل مبلغ 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات، ومحاولة شراء عقارات وأراضي لاخفاء مصدر تحصلهم على تلك الأموال، والتحفظ على الممتلكات والأموال الخاصة بهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 6 عناصر إجرامية مقيمين بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، بغسل أموالهم من تجارة المواد المخدرة وشراء أراضي زراعية بدون وجه حق. 

وكشفت تحريات ضباط الأموال العامة قيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

بالإضافة إلى قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات والأراضي الفضاء والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 40 مليون جنيه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

أراضي زراعية النيابة الإسكندرية قسم شرطة متهم برج العرب الاموال العامة مكافحة المخدرات

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