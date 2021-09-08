جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة الأربعاء 08/سبتمبر/2021 - 11:43 ص 9/8/2021 11:43:23 AM جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة شارك طباعة جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة شارك طباعة