الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

جولة وزير التعليم
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة
جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

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