الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب حقن لعلاج خشونة المفاصل

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة محمد يوسف عبدالنبي، مدير إدارة تفتيش الركاب، من إحباط محاولة لتهريب عدد من الحقن الخاصة بخشونة المفاصل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على "fly Dubai" الرحلة  القادمة من دبي، اشتبه أحمد أحمد محمد موسى، مأمور اللجنة الجمركية في راكب أردني الجنسية قادم من دبي؛ نظرًا لارتباكه.

وبتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة محمد أحمد الخولى مأمور الفحص ومحمد توفيق مدير إدارة الفحص بالأشعة، تلاحظ وجود أجسام متماثلة داخل إحدى الحقائب.

وبالعرض على عبد المجيد مصطفى رئيس قسم التفتيش، قام بتكليف عمرو محمد مبروك وأحمد محمد شبل مأمورى الجمرك، بحضور ربيع أحمد مدير إدارة الأمن الجمركى لتفتيش الأمتعتة الشخصية للراكب فتبين وجود 98 حقنة خاصة لعلاج خشونة المفاصل مخبأة بقاع سحرى بالحقيبة.

وقرر محمد يوسف عبدالنبى مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 23 لسنة 2021، بعد العرض علي يوسف وصفى يوسف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، وحرره محمد أيمن رئيس قسم الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ومجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

 

محمد يوسف الجمارك منافذ محمد نفي الدولى تكليف مطار شيخ أدم

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