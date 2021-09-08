«أمطار على مطروح».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى يوم الجمعة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة في جميع أنحاء مصر خلال الليل.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من الممكن أن تشهد هذه الفترة تغيرات جوية واضحة وخصوصا مع قرب انتهاء فصل الصيف، وتستمر هذه التقلبات الجوية حتى يوم الجمعة المقبلة، كما يشهد الطقس سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية، ومطروح، وترتفع درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم على القاهرة والإسكندرية بمقدار طفيف، ويستمر الانخفاض على القاهرة خلال الطقس غدًا.

الرياح

نشاط حركة الرياح يؤدي لارتفاع الأمواج على شواطئ (الإسكندرية، العلمين، مطروح)، بقيم من 2 إلى 2.5 متر.

الشبورة

وأكد مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تزيد الفترة المقبلة، خصوصا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وتعتبر الظاهرة الوحيدة المؤثرة خلال هذه الفترة، ولكن فترتها تكون بعد الفجر وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحا.

السواحل

وتشهد المناطق الساحلية تحسن واضح في درجات الحرارة وبالفعل تتراوح بين 29 درجة و30 درجة مئوية على أغلب المدن المطلة على البحر المتوسط، وارتفاعات الرطوبة تزيد كلما اقتربنا من البحر وهو أمر طبيعي هذه الفترة.

درجات الحرارة

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة في أبوسمبل 44-28، أسوان 44-28، إدفو 44-28، الأقصر 43-27، سيوة 36-24، الفيوم 37-25 درجة.

وتكون في بني سويف 37-25، شلاتين 42-29، حلايب 35-28، الوادي الجديد 43-28، أسيوط 38-23، المنيا 38-22، قنا 42-22، سوهاج 40-26 درجة.

وتكون في بني سويف 37-25، شلاتين 42-29، حلايب 35-28، الوادي الجديد 43-28، أسيوط 38-23، المنيا 38-22، قنا 42-22، سوهاج 40-26 درجة.