بتخفيضات 30%.. «الداخلية» تطلق المرحلة الـ19 من مبادرة «كلنا واحد»

بتعليمات من القيادة السياسية، أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، المرحلة التاسعة عشرة من مبادرة "كلنا واحد" للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، تحت رعاية رئيس الجمهورية وتزامناً مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

الداخلية تبني جسور الثقة والتعاون مع الجمهور

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.

الداخلية توفر المستلزمات الدراسية للطلبة بأسعار مخفضة

وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد قامت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة عشرة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتباراً من يوم الجمعة المقبل 8/9/2021 ولمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كل محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة .

بتخفيضات 30% بيع الزي المدرسي والأدوات للمواطنين

في نفس السياق تم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلى فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كل المتطلبات المدرسية "زى مدرسى- أدوات مدرسية" بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة- سيارات متحركة- معارض- شوادر" بكل المحافظات على مستوى الجمهورية والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg) لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

والتي تكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

هذا وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

https://www.youtube.com/watch?v=uz3GBDgjsWE