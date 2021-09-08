الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

4.4 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم بجمارك السويس في أغسطس

وزير المالية
وزير المالية

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

ويحسب التقرير، أفرجت الإدارة المركزية لجمارك السويس، عن مشمول 8 آلاف و426 شهادة جمركية خلال شهر أغسطس الماضى، للسلع الإستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، منها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال، والبلاستيك، والمنتجات البترولية، وغيرها».
وأضاف التقرير، أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت مليارًا و١٩٦ مليونًا و٩٦٧ ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة ٢ مليار و٨٠٩ ملايين و٧٤٧ ألف جنيه، بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات ٣٧٧ مليونًا و٨٧٦ ألف جنيه.
وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، قامت خلال شهر أغسطس الماضى، بتصدير مشمول 3200 بيان جمركى، بقيمة بلغت 7 مليارات و528 مليونًا و341 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن».
أضاف التقرير أنه تم تحصيل رسوم صادر للبيانات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك السويس خلال شهر أغسطس الماضى، بنحو 6 ملايين و289 ألف جنيه، إضافة إلى أن حصيلة مزاد المهمل بلغت 6 ملايين و289 ألف جنيه، كما تم تحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بنحو 12 مليونًا و524 ألف جنيه
أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السويس بلغت ٤ مليارات و408 ملايين و٧٠٩ آلاف جنيه.

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