سامح شكري يستقبل وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان بياتريس خميسا واني، في إطار تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المستمر بين البلديّن.

كما التقى شكري، قبل قليل، بمقر وزارة الخارجية، نظيره وزير خارجية الكويت الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح، لبحث أوجه العلاقات المُتميزة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعم آليات العمل العربي المُشترك وذلك في إطار التحضير للمجلس الوزاري للجامعة العربية.

يأتي هذا فيما بدأت الرحلات التجارية المباشرة بين الكويت ومصر استئناف عملها، الجمعة، وذلك مع بدء شركات الطيران تشغيل الرحلات بعد أن طلبت من الإدارة العامة للطيران المدني بدء تسيير الرحلات إلى القاهرة بواقع رحلتين في اليوم، حيث ستنطلق الرحلة الأولى الساعة 12:50 ظهرا والرحلة الثانية في تمام الساعة 4:50 عصرا.

قالت مصادر بهيئة الطيران المدني الكويتية إن إدارة النقل الجوي في "الطيران المدني" تعمل على قدم وساق للانتهاء من جداول التشغيل المعتمدة لشركات الطيران التي ستعمل على خط الكويت القاهرة، والتي وصل عددها إلى 9 شركات طيران، بعد تقدم سلطة الطيران المدني المصري بطلب تشغيل 7 شركات طيران وفق السعة المقعدية المحددة للجانب المصري والبالغة 781 راكبا قادما في اليوم.

وذكرت المصادر أن عدد الرحلات التي ستعمل إلى القاهرة سيكون بواقع 9 رحلات يومية بين الجانبين "5 رحلات للشركات المصرية و4 رحلات للشركات الكويتية"، مشيرة إلى أن الانفراجة الكبيرة في تشغيل الرحلات المباشرة مع الدول وعلى رأسها مصر والهند سترفع إجمالي شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي من 29 شركة طيران حاليا إلى أكثر من 40 شركة.

يشار إلى أن الخطاب الذي أرسله رئيس سلطة الطيران المدني أشرف نوير، إلى مدير عام الطيران المدني الكويتي يوسف الفوزان، منح 7 شركات مصرية تشغيلا منتظما للرحلات إلى الكويت وهي: مصر للطيران، إير كايرو، النيل للطيران، المصرية العالمية، فلاي إيجبت، العربية مصر، وشركة نسما للطيران، بحيث يتم توزيع "كوتا" أعداد القادمين عليها على مدار أيام الأسبوع، وتبلغ "كوتا" شركة مصر للطيران اليومية نحو 440 راكبا قادما، أما شركات الطيران المصرية الست الأخرى فستقوم بتسيير 3 رحلات في الأسبوع لكل منها بتشغيل مختلف يتراوح بين 114 و171 راكبا في الرحلة الواحدة.