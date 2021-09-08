تحصين 226 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالى ما تم تحصينه حتى اليوم الأربعاء، 226 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة والذى يبلغ 266554 حيوان، وأنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة، لافتًا إلى أن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

وأكد "أنور" على مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة كل سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى استهدفت تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

في إطار تنفيذ أعمال القوافل العلاجية البيطرية المجانية خاصة بمركز ومدينة زفتى والذي يتم به تنفيذ مبادرة حياة كريمة وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور طارق راشد رحمي معالي محافظ الغربية والسيد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قامت مديرية الطب البيطرى برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور وكيل الوزارة مدير المديرية، بتنفيذ قافلة بيطرية علاجية بالمجان بقرية ميت كفرالجنيدي مركز زفتي وتم علاج ٧٣٦ حيوانًا بعد قيام أطباء المديرية وأطباء إدارة زفتى البيطرية بفحص الحيوانات والكشف عليها وتقديم العلاج المناسب لها مع استخدام اجهزه السونار، وتم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية.

ومن جانب آخر تم فحص بعض الطيور وإعطاء علاج لعدد ٢٩٠٠ طائر، ويذكر أنه بناءً علي توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي معالي محافظ الغربية أنه تم تنفيذ عدد ١٨ قافلة من إجمالي ٥٤ قافلة سيتم تنفيذها وجارٍ استكمال باقي القوافل العلاجية البيطرية وعددها ٣٦ قافلة لخدمة قرى مركز ومدينة زفتى.