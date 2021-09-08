الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

التصريح بدفن جثة طفل غرق في شاطئ النخيل

غريق
غريق

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقًا بمياه شاطئ النخيل عقب تسلله، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكلفت النيابة قوات الإنقاذ النهري التابعة إلى مديرية أمن الإسكندرية، في عملية البحث عن جثمان الطفل داخل المياه، وسؤال المسؤولين عن الشاطئ.
وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، وفريق "غواص الخير" المتطوعون، من العثور على جثة الطفل يوسف خالد، غريق شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، الذي لقى مصرعه غرقا الإثنين، رغم إغلاق الشاطئ أمام الجمهور بقرار النيابة العامة، وتم انتشالها فجر اليوم الأربعاء، عقب البحث عليها لأكثر من 24 ساعة، بمعرفة فرق الإنقاذ النهري و"غواص الخير".
تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بورود بلاغ بغرق الطفل يوسف خالد، البالغ من العمر 14 عامًا، بشاطئ النخيل، الصادر بحقه قرار غلق من النيابة العامة، ومجلس الوزراء، بعد تسلله ونزله إلى مياه البحر للسباحة جرفه التيار ولم يستطع مقاومته فرق.
ومن جانبه قال إيهاب المالحي، رئيس غواصين الخير، فى محافظة الإسكندرية، أن الطفل خالد غرق بعد نزوله شاطئ النخيل، مشيراً إلى أنه نزل بين الحاجزين الرابع والخامس، وجار البحث عن جثمانه.
ودعا رئيس غواصين الخير، جميع غواصي الخير بصفة عامة وغواصين الإسكندرية، إلى ضرورة التوجه إلى شاطئ النخيل للمساعدة فى البحث عن جثمان الطفل يوسف غريق شاطئ النخيل.
وأكد المالحي، أن عملية البحث مستمرة لليوم الثاني على التوالي، عن جثمان الطفل الغريق، مؤكدًا أنه يتم عمل مسح للبحر فى محاولة لانتشال جثمانه قبل احتجازه بين الصخور حتى لا يصعب عملية انتشال الجثمان.
ويذكر ان شاطئ النخيل أحد الشواطىء المفتوحة والذي تقرر غلقه للمطالبة بعمل حواجز للحد من عمليات الغرق التي يشهدها الشاطئ فى كل فترة.

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