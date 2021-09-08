بعد إثارتها الجدل..على طريقة «نسرين طافش» فوائد ممارسة رياضة اليوجا

أثارت الفنانة اللبنانية “نسرين طافش” الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة لها وهي تمارس رياضة “اليوجا” أمام البحر في جزيرة سيشيل في المحيط الهندي.

نسرين طافش

كيفية ممارسة رياضة اليوجا على طريقة نسرين طافش

تقدم اليوجا فوائد صحية بدنية وعقلية للأشخاص من جميع الأعمار، فضلا عن انها تصبح جزء لا يتجزأ من علاج اي شخص بعد اي عملية جراحية لأنها تسرع من عملية الشفاء.

ويمكن لمعالج اليوجا العمل مع المرضى ووضع خطط فردية تعمل جنبًا إلى جنب مع علاجاتهم الطبية والجراحية بهذه الطريقة يمكن لليوجا أن تدعم عملية الشفاء.

تحسن القوة والتوازن والمرونة:

تعمل الحركات البطيئة والتنفس العميق على زيادة تدفق الدم وإحماء العضلات، بينما يمكن أن تؤدي بعض الحركات الخاصة بتمرينات اليوجا إلى بناء قوة الجسم.

تساعد في تخفيف آلام الظهر:

تعتبر اليوجا جيدة جدا لتخفيف الألم وتحسين الحركة لدى الأشخاص الذين يعانون من آلام أسفل الظهر ويوصي جميع أطباء العلاج الطبيعي باستخدام اليوجا كعلاج أولي لآلام أسفل الظهر المزمنة.

تخفف من أعراض التهاب المفاصل:

أثبتت اليوجا أنها تساعد على تخفيف بعض اوجاع المفاصل الرقيقة والمتورمة للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.

نسرين طافش

مفيدة لصحة القلب:

قد تقلل ممارسة اليوجا بانتظام من مستويات التوتر والالتهابات في جميع أنحاء الجسم، مما يساهم في تحسين صحة القلب، يمكنها أيضًا معالجة العديد من العوامل التي تساهم في الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد.

تساعد الجسم على النوم بشكل أفضل:

أظهرت الأبحاث أن روتين اليوجا المتسق قبل النوم يمكن أن يساعد الأشخاص في الوصول إلى العقلية الصحيحة وإعداد الجسم للنوم بشكل أفضل والاستمتاع بنوم هادئ ليلا غير متقطع وبدون قلق.

تعطي مزيدًا من الطاقة وتحسن الحالة المزاجية:

قد يشعر الأشخاص بزيادة الطاقة العقلية والبدنية، وسرعة في اليقظة وزيادة الحماس والنشاط صباحا، والتقليل من المشاعر السلبية بعد الدخول في روتين ممارسة اليوجا.

تساعد على التقليل من التوتر:

تظهر الأدلة العلمية أن اليوجا تدعم إدارة الإجهاد في الجسم، وتدعم الصحة العقلية، وتساعد على اليقظة مبكرا، وتساعد على فقدان الوزن والنوم الجيد ليلا.

تخفف الشعور بالوحدة:

يمكن أن تخفف المشاركة في دروس اليوجا الشعور بالوحدة وتوفر بيئة صحية للشفاء الجماعي والدعم النفسي حتى أثناء الجلسات الفردية، يتم تقليل الشعور بالوحدة نظرًا للاعتراف بالفرد باعتباره فردًا فريدًا، حيث يتم الاستماع إليه والمشاركة في إنشاء خطة روتين اليوجا المتبع.

نسرين طافش

تعزز الصحة العاطفية:

يمكن لليوجا أن تحقق فوائد صحية عاطفية لأنها تمرين يعمل على كل من الجسم والعقل، ولا تقتصر ممارستها على الحركة فحسب بل تشمل الحركات الديناميكية المرتبطة بالتنفس يمكن أن يؤدي التركيز على أوضاع الجسم إلى تحويل الانتباه بعيدًا عن التفكير السلبي فضلا عن انها تفيد الأشخاص المصابين بالاكتئاب والفصام.

تحسن المزاج:

التمارين الرياضية تعزز الطاقة والمزاج، واليوجا ليست استثناء كثير من الذين يمارسونها يفعلون ذلك لفوائده من حيث الاسترخاء وإدارة الإجهاد ولكن أظهرت الدراسات أن تدخلات اليوجا مرتبطة بمقاييس موضوعية محسنة لمستويات التوتر في الجسم، مثل انخفاض مستويات الكورتيزول في المساء، وانخفاض مستويات الكورتيزول أثناء الاستيقاظ ، وانخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة.

نسرين طافش

تعالج الصداع النصفي:

تقليديا يتم علاج الصداع النصفي بالأدوية لتخفيف الأعراض والتحكم فيها، ويمكن لليوجا يمكن أن تكون علاجًا مساعدًا مفيدًا للمساعدة في تقليل وتيرة الصداع النصفي.