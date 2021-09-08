تشغيل 12 مدرسة بنظام الطاقة الشمسية بمراكز إدارية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، الانتهاء من طرح مشروع تشغيل 12 مدرسة بنظام الطاقة الشمسية في 4 مراكز إدارية بالمحافظة.

وقال المهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص، اليوم الأربعاء، إنه جرى إنهاء إجراءات البت الفني والمالي والطرح لمشروع تشغيل 12 مدرسة بنظام الطاقة الشمسية في 4 مراكز إدارية هي (الخارجة – الداخلة – بلاط-الفرافرة) بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالمحافظة، أن المشروع سيبدأ فعليا خلال 15 يومًا من الآن، وسينتهي في غضون 4 أشهر، لتركيب وحدات طاقة شمسية في مدارس (الثانوية العسكرية الصناعية– الثانوية الزراعية– نجيب محفوظ – السادات الثانوية – الشعراوي الثانوية – الثانوية بنات) في مركز الخارجة، ومدارس (الشهيد المنسي – موط الثانوية – الجديدة الثانوية – الثانوية الزراعية) بمركز الداخلة، ومدرسة بلاط الثانوية و مدرسة الفرافرة الثانوية.

وأكد المهندس عادل عمر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، أن مشروع تشغيل الطاقة الشمسية يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تزامنًا وتماشيًا مع سياسة المحافظة في ترشيد الأنفاق، وأنها تمثل أحد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التي يمكن الاعتماد عليها بما يوفر تكلفة فواتير الكهرباء الشهرية على إدارات المساجد والمدارس بجانب توفير دخل من عوائد تصدير الفائض إلى الشبكة الموحدة للكهرباء.

الجدير بالذكر أن محافظة الوادي الجديد قد أعلنت يونيو الماضي عن تنفيذ مشروع تشغيل 35 مسجدًا و17 مدرسة بنظام الطاقة الشمسية.

وكانت مدرسة الخارجة الثانوية بنين هي المدرسة الأولى على مستوى المحافظة التي يجري تشغيلها بنظام الطاقة الشمسية بالكامل حيث جرى استخدام الطاقة الكهربية في تشغيل كافة الاجهزة وإضاءة المعامل والفصول والإضاءة الليلية بالمدرسة.