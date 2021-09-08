الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق عزبة الورد بحي الشرابية

محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد حريق عزبة الورد

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع الحريق الذى اندلع بعدد من محلات بيع الأخشاب القديمة بعزبة الورد بجوار شارع بلال الشرقي (حي الشرابية) فى الرابعة فجر اليوم.

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محافظ القاهرة يتفقد حريق عزبة الورد

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت فجر اليوم بلاغًا بنشوب حريق بعدد (١٢ ) محل لبيع الأخشاب القديمة بعزبة بلال وعزبة الورد بنطاق حي الشرابية، وعلى الفور تم التعامل مع الموقف وإخطار كافة الجهات المعنية ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد ٢٥ سيارة إطفاء وتم فصل الغاز والكهرباء عن موقع الحريق بالتنسيق مع الجهات المعنية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح أو حدوث إصابات.

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محافظ القاهرة يتفقد حريق عزبة الورد

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

محافظ القاهرة يتفقد حريق عزبة الورد
محافظ القاهرة يتفقد حريق عزبة الورد
محافظ القاهرة يتفقد حريق عزبة الورد
محافظ القاهرة يتفقد حريق عزبة الورد
محافظ القاهرة يتفقد حريق عزبة الورد
محافظ القاهرة يتفقد حريق عزبة الورد
محافظ القاهرة يتفقد حريق عزبة الورد
محافظ القاهرة يتفقد حريق عزبة الورد
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