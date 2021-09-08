30 سبتمبر.. «الأرثوذكسية» تحيي ذكرى رسامة البابا شنودة أسقفًا للتعليم

تحيي الكنيسة الأرثوذكسية، في 30 سبتمبر، ذكرى رسامة البابا شنودة الثالث البطريرك رقم 117، كأسقف للتعليم.

- من هو البطريرك الـ117؟

ولد البابا شنودة الثالث في يوم 3 أغسطس 1923م، بقرية سلام بأسيوط باسم نظير جيد روفائيل واجتاز مراحله التعليمية الأولى فى دمنهور والاسكندرية وأسيوط وبنها، وأتم دراسته الثانوية بمدرسة الايمان الثانوية بجزيرة بدران بشبرا مصر

فى سنة 1939م بدأ خدمته فى مدارس التربية الكنسية بكنيسة العذراء بمهمشة بالقاهرة، وفى سنة 1946م ، بدأ خدمته بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بشيكولانى بشبرا مصر، وفى سنة 1947م وحصل على ليسانس الآداب قسم التـاريخ من كـلية الآداب بجامعة فـؤاد الأول وفي نفس السنة تخرج من كلية الضباط الاحتياط، وفي سنة 1946م التحق بالكلية الاكليريكية وتخرج بها سنة 1949م ، وعمل فى مجال التدريس، وفى سنة 1949م تكرس للخدمة وللتدريس بالاكليريكية .

وقد تولى رئاسة تحرير مجلة مدارس الأحد فى أكتوبر 1949 وحتى رهبنته (في يوليو 1954م)، و فى 18 يوليو 1954م ترهب بدير السيدة العذراء (السريان) بوادى النطرون باسم الراهب أنطونيوس السرياني وصار أمينا لمكتبة دير السريان ، وبدأ حياة الوحدة فى فبراير 1956م، تمت سيامته قساً يوم الأحد 31 أغسطس 1958م بيد الأنبا ثاؤفيلس أسقف الدير وقتذاك ، وفى يونيو 1959م اختاره البابا كيرلس السادس ليكون سكرتيراً له.

- سيامته أسقفا للتعليم

وفي 30 سبتمبر 1962م تمت سيامته أسقفاً للتعليم باسم الأنبا شنودة، وأسس اجتماعات روحية للوعظ والتعليم بمنطقة دير الأنبا رويس بالعباسية

بعد نياحة البابا كيرلس السادس يوم 9 مارس 1971م ، تم ترشيحه للجلوس على الكرسى البابوي، وكان ضمن الثلاثة الذين اختيروا بالانتخاب يوم 26 أكتوبر 1971م ، وفى يوم الأحد 31 أكتوبر 1971م تم اختياره بالقرعة الهيكلية، وفى يوم الأحد 14 نوفمبر 1971م تم تتويجه وتجليسه على الكرسى البابوي.

وفي فبراير 1991م اختير رئيساً لمجلس الكنائس العالمى عن الارثوذكس الشرقيين والشرق الأوسط ، وفى 8 نوفمبر 1994م اختير رئيساً لمجلس كنائس الشرق الأوسط عن عائلة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية وتجدد انتخابه لمرة ثانية سنة 1998م ، ولمرة ثالثة 2003م.

قام البابا شنودة الثالث بـ 104 رحلة خارج مصر لأهداف رعوية ومسكونية، للعديد من الدول فى قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأستراليا، وسيم أول بطريرك لإريتريا وهو فيلبس الأول 1998م، كما قام بسيامة أنطونيوس الأول بطريركاً لإريتريا 2004م .

وقام بسـيامة 117 مطراناً وأسقفاً وخور ايبسكوبوس، وكذلك سيامة 1001 كاهن للقاهرة والإسكندرية وبلاد المهجر، وقام بعمل الميرون المقدس سبع مرات، وفي سنة 1973م أحضر إلى مصر رفات القديس أثناسيوس الرسولى .

وصدرت فى عهده بعض اللوائح ، منها لائحة المجمع المقدس (1985م)، ولائحة المكرسات (1991م) وفى 25 مايو 1980، كما أسس أسقفية لخدمة الشباب، وفى 1976م تأسست أسقفية عامة لشئون أفريقيا, وفى1995م تأسست أسقفية للكرازة، وأسس معهد الرعاية والتربية 1974م، ومعهد الكتاب المقدس 1974م، وفي عهده تم إنشاء المقر البابوي بمنطقة الأنبا رويس بالعباسية

و يبلغ عدد مؤلفاته حوالي 150 كتاباً، وتشمل العديد من المجالات الروحية واللاهوتية والعقائدية وغيرها ، وتمت ترجمة العديد من مؤلفاته إلى لغات متعددة . كما كانت له مقالات : بمجلة الكرازة ، وجريدة وطنى ، وجريدة الأهرام وجريدة الجمهورية وجريدة أخبار اليوم، ومقالات أخرى بمجلة الهلال، وله حوالى 20 قصيدة روحية إلى جـانب العديد من أبيـات الشعر, وغيرها تنيح مساء يوم 8 برمهات 1827 ش الموافق 17 مارس 2012م ودفن جسده يوم 20 مارس 2012م بمقبرة خاصة بدير القديس الأنبا بيشوى بناء على وصيته، وقد جلس على الكرسي البطريركي لمدة 40 سنة و4 أشهر و4 أيام وبهذا يعتبر سابع البابوات من حيث طول مدة الجلوس على الكرسى المرقسى وعاش 88 سنة و7 أشهر و14 يوم .