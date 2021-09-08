إيرادات فيلم «الإنس والنمس» تصل إلى 47 مليون و720 ألف جنيه

يواصل الفنان محمد هنيدي تحقيقه نجاحا كبيرا من خلال فيلم “الإنس والنمس”، الذي طرح بالسينمات ودور العرض قبل عدة أسابيع، حيث تصدر الإيرادات لفترة كبيرة، لكن تراجع هذا الأسبوع للمركز الثاني بعد طرح فيلم “ماكو”.

وحقق فيلم “الإنس والنمس” هذا الأسبوع 3 ملايين جنيه و560 ألف جنيه؛ لتصل كل الإيرادات منذ طرحه حتى اليوم إلى 47 مليون و720 ألف جنيه.

يشارك في بطولة الفيلم منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومى فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف الدسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، الفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.

وتدور أحداث الفيلم في فترة الخمسينيات، حول موظف في إحدى المصالح الحكومية يكسب قوت يومه، وبين يوم وليلة يصبح من الأثرياء ويرث منزلًا كبيرًا وملاهي أطفال، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث إن الملاهي والمنزل مسكونين بالعفاريت.