الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

آخر موعد في تسجيل تقليل الاغتراب 2021

تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب

آخر موعد في تسجيل تقليل الاغتراب ٢٠٢١ من أكثر الكلمات البحثية التي تلقى رواجا عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية منذ تفعيل لينك التحويل بين الكليات، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل طلبات التحويل و شروط التحويل.

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آخر موعد في تسجيل تقليل الاغتراب ٢٠٢١

وفقا للخريطة الزمنية التي عكفت وزارة التعليم العالي على وضعها لتنظيم تقديم طلبات التحويل بين الكليات فإن آخر موعد تسجيل بيانات الطلاب الراغبين في التحويل هو 12 سبتمبر الجاري حيث تم تحديد نسبة 10 % فقط من الأماكن الشاغرة بالكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة، وذلك لتقليل الاغتراب بين طلاب المرحلتين الأولى والثانية من الاغتراب وفقا لضوابط التحويل التي وضعها مكتب التنسيق المسئول على توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد المصرية وفقا للتوزيع الجغرافي ومجموع الثانوية العامة والشعبة الدراسية المقيدين بها حيث يتم التحويل إلكترونيا فقط عبر الموقع الذي حددته وزارة التعليم العالي. 

 

رابط وخطوات التحويل بين الكليات 2021

يمكن للطلاب الراغبين في التحويل بين الكليات من المرحلة الأولى والثانية للتنسيق إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية إتباع الخطوات التالية :-

  • تسجيل الدخول عبر بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنا)
  • اختيار " تقليل الاغتراب" من القائمة الرئيسية للموقع
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في التحويل كاملة في الخانات المخصصة لتسجيل البيانات
  • تحديد الشعبة الدراسية المقيد بها الطالب (علمي، أدبي)
  • كتابة مجموع الثانوية العامة (درجات ونسبة مئوية)
  • كتابة بيانات الكلية المرشح لها وفقا لضوابط مكتب التنسيق
  • كتابة بيانات الكلية الراغب في التحويل إليها وفقا لضوابط التحويل
  • الضغط على زر حفظ الطلب

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موعد تقديم طلبات تقليل الاغتراب 

شروط التحويل الإلكترونى بين الكليات 2021

آخر موعد في تسجيل تقليل الاغتراب ٢٠٢١ و شروط التحويل بين الكليات من أكثر التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية حيث تتلخص الشروط فيما يلي:-

  • التحويل بين الكليات المناظرة يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع
  • التحويل غير المناظر بين الكليات يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها
  • الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي
  • استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها "إن وجدت"
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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