وفد عمالي لبناني يشيد بمشروعات مصر العملاقة وبرامج الحماية الاجتماعية

أكد رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم، على تضامن عمال مصر مع عمال لبنان في كافة التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية خاصة الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية التي تخص ملف العمل والعمال، إضافة إلى التنسيق بين عمال البلدين فيما يخص ملفات التدريب والتثقيف للعمال.

جاء ذلك خلال لقاء عبد الفتاح إبراهيم، مع وفد عمالي لبناني من قيادة الاتحاد العمالي العام في لبنان، الدكتور بشارة الأسمر، وحسن فقيه، وصقر الحميدي، وبطرس سعادة، وعلي ياسين.

أشار الوفد اللبناني عن ترحيبه بهذا التنسيق، مشيداً بحالة الاستقرار التي تشهدها مصر على كافة المستويات، خاصة المشروعات العملاقة التي تولد فرص العمل، وكذلك برامج الحماية الاجتماعية التي يرعاها الرئيس السيسي لحماية العمال من كافة التحديات الراهنة.

يأتي هذا اللقاء على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي الذي أنطلق في القاهرة من يوم الاحد الماضي ،و تنظمه منظمة العمل العربية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ويشارك فيه 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء وفود و415 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف التجارية العربية ومنظمة العمل الدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.

وأشاد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج في مصر، الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، بدور العمال في عملية التنمية، ومواقفهم الثابتة في مساندة بلدانهم في مواجهة التحديات التي أصابت الوطن العربي خاصة خلال العشر سنوات السابقة كالإرهاب، وتداعيات فيروس كورونا، وغيرها، داعياً إلى المزيد من التنسيق بين النقابات العمالية العربية لتفعيل ذلك الدور، والتركيز على برامج التوعية والتدريب للعمال.