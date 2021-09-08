انتقال فريق من النيابة العامة لمعاينة «حريق الشرابية»

محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان موقع الحادث

انتقل فريق من نيابة الشرابية، لمعاينة الحريق الذي نشب في الساعات الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، بمخازن أخشاب بعزبة الورد وانتدبت المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الحادث.

كانت قد نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق نشب داخل مخازن الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية، وتجري عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

و شهدت منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة تصاعد ألسنة اللهب من داخل مخازن الأخشاب بعزبة الورد، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ20 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

كما دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بخزانات مياه للسيطرة على حريق نشب داخل مخازن الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية.

- المحافظ ومدير الأمن يتفقدان موقع الحادث



وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، موقع حريق مخازن الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية، لمتابعة عملية السيطرة على الحريق، والوقوف على أسباب الحادث.

ويستمع فريق من رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، لأقوال شهود العيان حول حريق اندلع داخل مخازن الأخشاب بعزبة الورد بمنطقة الشرابية لجمع المعلومات حول الواقعة، ولكشف ملابسات الحادث

- تفاصيل الواقعة



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخازن الأخشاب بعزبة الورد بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 20 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وجاري عملية إخماد الحريق، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



- نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

- أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفائها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.