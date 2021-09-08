الأكاديمية الوطنية للأشخاص ذوي الهمم تنظم ندوة حول «تطبيقات الذكاء الاصطناعي»

تنظم الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم، ندوة بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتمكين الأشخاص ذوي الهمم"، اليوم الأربعاء، عبر الإنترنت.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها الأكاديمية، في إطار البرنامج التوعوي بالتكنولوجيا المساعدة، الذي يهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم، تحت شعار "أفكار بقدرات خاصة".

وتهدف الندوة إلى استعراض أهم استخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات، أهمها مجال التكنولوجيا المساعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يمكن توظيف تلك التطبيقات لتذليل الصعاب التي تواجه هؤلاء الاشخاص ودعم دمجهم في المجتمع.

وستتضمن الندوة أيضًا استعراض بعض النماذج الناجحة في هذا المجال.

وسيشارك في الندوة مجموعة من الخبراء والمتحدثين المتميزين، وتستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية لهم والباحثين المهتمين بالاستخدام الفعّال للتكنولوجيا الحديثة في تمكين ذوي الإعاقة.

في نفس السياق تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التصفيات المؤهلة للنسخة الرابعة عشر من الأولمبياد المصري للمعلوماتية، يومي 17 و18 سبتمبر عبر الإنترنت، على أن تنعقد المسابقة الرئيسية خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر.

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة والأكاديمية بشأن تنفيذ التدريب على برامج أولمبياد المعلوماتية محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وكان قد تقدم للاشتراك في المسابقة عدد كبير من طلاب المدارس من مختلف محافظات مصر، وتم اختيار أفضل الطلاب بعد اجتيازهم عدة اختبارات.

وجدير بالذكر أن الأولمبياد المصري للمعلوماتية هو أكبر مسابقة برمجة لطلاب المدارس، يتم تنظيمها منذ عام 2003 تحت رعاية وزارة الاتصالات وإشرافها.

وتؤهل المسابقة الفائزين للانضمام لمنتخب مصر للمعلوماتية، الذي يمثل مصر في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية وغيرها من المسابقات العالمية.

