الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مركز البابا شنودة الثالث يعقد سيمنار «ما بعد مجمع أفسس الأول»

كنيسة
كنيسة

يقيم مركز البابا شنودة للتاريخ الكنسي بكنائس وسط القاهرة، بالشراكة مع معهد الدراسات القبطية، والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي،السيمينار السنوي «ما بعد مجمع أفسس الأول»، بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

 ويتضمن السيمنار أسباب انعقاد مجمع خلقدونية نيافة الأنبا رافائيل، والمصطلحات اللاهوتية المستخدمة في المجمع، والمجمع خلقدونية من مصادر أرمينيا قراءة تحليلية في طومس لاون البابا ديسقوروس من المصادر السريانية، وشخصيات في مجمع خلقدونية، ردود أفعال الشرق تجاه المجمع.

- الاستعداد لعيد النيروز

وبدأت الكنائس المصرية استعدادتها  للاحتفال بعيد النيروز "رأس السنة القبطية"، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري، من خلال صلوات القداسات والاحتفالات المختلفة، ويأتي عيد النيروز أو رأس السنة المصرية  القديمة، بالتزامن مع أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وأصل الكلمة من اللغة القبطية القديمة.

ويرتبط عيد النيروز عند الأقباط والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعصر الشهداء، وذلك بالتزامن مع عصر الإمبراطور الروماني  دقلديانوس-الذي يعد أقسى عصور الاضطهاد ضد المسيحية،  وفي هذا العصر احتفظ المصريين بمواقيت وشهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة، مع تغيير عداد السنين وتصفيره وجعله السنة الأولى لحكم دقلديانوس، والذي يوافق عام 282 ميلادية، مقابل العام القبطي الأول.

 وفي سياق متصل اتخذت عدد من الكنائس المصرية، إجراءات جديدة بشأن القداسات والخدمات وخدمة مدارس الأحد في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث علقت بعضها أنشطتها لفترة أسبوعين، لظهور عدد من الحالات التي كشفت عن وجود دور إنفلونزا أي اشتباه كورونا.

و علقت بعض الكنائس أنشطتها لفترة أسبوعين، لظهور عدد من الحالات التي كشفت عن وجود دور إنفلونزا، أي اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من  الفيروس.

و أعلن الأنبا أكسيوس، الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، عن إجراءات احترازية جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، تتمثل في تعليق خدمة القداسات ومدارس التربية الكنيسة وجميع الأنشطة وقاعات العزاء.

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