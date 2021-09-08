«الأرصاد» تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-9-2021

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة ولمدة ثلاث ايام ابتداء من اليوم الأربعاء ٢٠٢١/٩/٨ وحتى الخميس المقبل على جميع أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس اليوم الاربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لدرجة الحرارة خلال تلك الأيام في محافظات مصر ابتداء من اليوم الثلاثاء أن الأيام القادمة سوف تشهد تحسن ملحوظ في درجات الحرارة حيث تشهد القاهرةً طقس حار رطب نهارا كذلك الوجه البحري وشمال الصعيد بينما السواحل الشمالية تشهد ارتفاع في درجات الحرارة.

نشاط الرياح اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية أن الـ ٧٢ ساعة القادمة سوف تشهد نشاط للرياح على فترات متقطعة مع سقوط أمطار خفيفة على سواحل السلوم ومرسى مطروح والضبعة، بينما تعتدل الرياح على القاهرة الكبرى وضواحيها وبعض محافظات الصعيد.

وتشهد الطرق السريعة والطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والمحافظات خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر نشاط كثيف للشبورة المائية. بينما تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة خلال الصباح الباكر سحب منخفضة وذلك يساعد بشكلمباشر تخفيض درجات الحرارة

نسبة الرطوبةً اليوم

كما كشفت الأرصاد عن نسب الرطوبة في محافظات مصر وتشهد القاهرة الكبري درجة رطوبة تصل العظمى إلى ٨٦ والصغرى إلى ٣٠ بينما السواحل الشمالية تصل درجة الرطوبة العظمى التي ٩٠ والصغرى ٤٠ ويشهد شمال الصعيد العظمى ٤٠ والصغرى ٢٥ بينما جنوب الصعيد ٣٠ العظمى ٢٠ للصغري.

درجات الحرارة في مصر اليوم

وترصد الدستور لقرائها في بعض المحافظات خلال السطور التالية، درجات الحرارة في مصر اليوم الأربعاء ٢٠٢١/٩/٨.

القاهرة الكبرى :درجة الحرارة العظمى ٣٤ والصغرى ٢٥.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى ٣١ والصغرى ٢١.

السواحل الغربية : درجة الحرارة العظمى ٣١ والصغرى ٢١.

الوجة البحري : درجة الحرارة العظمى ٣٤ والصغرى ٢٤.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجات الحرارة العظمى ٣٠ والصغرى ٢٦.

جنوب سيناء : درجة الحرارة العظمي ٣٧ الصغري٢٨.

البحر الأحمر : درجة الحرارة العظمي ٣٧ الصغير ٢٨.

جنوب الصعيد : درجة الحرارة العظمى ٣٦ والصغرى ٢٦.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى ٣٦ والصغرى ٢٦.