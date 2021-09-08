الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد» تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-9-2021

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة ولمدة ثلاث ايام ابتداء من اليوم الأربعاء ٢٠٢١/٩/٨  وحتى الخميس المقبل على جميع أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس اليوم الاربعاء  

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لدرجة الحرارة خلال تلك الأيام في محافظات مصر ابتداء من اليوم الثلاثاء  أن الأيام القادمة سوف تشهد تحسن ملحوظ في درجات الحرارة  حيث  تشهد القاهرةً طقس حار رطب نهارا  كذلك الوجه البحري وشمال الصعيد بينما السواحل الشمالية  تشهد ارتفاع في درجات الحرارة. 

نشاط الرياح اليوم 

وأضافت الأرصاد الجوية أن الـ ٧٢ ساعة القادمة سوف تشهد نشاط للرياح على فترات متقطعة  مع سقوط أمطار خفيفة على سواحل السلوم ومرسى مطروح والضبعة، بينما تعتدل الرياح على القاهرة الكبرى وضواحيها وبعض محافظات الصعيد.

وتشهد الطرق السريعة والطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والمحافظات خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر نشاط كثيف للشبورة المائية. بينما تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة خلال الصباح الباكر سحب منخفضة وذلك يساعد بشكلمباشر تخفيض درجات الحرارة

نسبة الرطوبةً اليوم

كما كشفت الأرصاد عن نسب الرطوبة في محافظات مصر وتشهد القاهرة الكبري درجة رطوبة تصل العظمى إلى ٨٦ والصغرى إلى ٣٠ بينما السواحل الشمالية تصل درجة الرطوبة العظمى التي ٩٠ والصغرى ٤٠  ويشهد شمال الصعيد العظمى ٤٠ والصغرى ٢٥ بينما جنوب الصعيد ٣٠ العظمى ٢٠ للصغري.

txt

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-9-2021

txt

ارتفاع سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 8-9-2021

txt

ارتفاع فى درجات الحراراة.. تعرف على طقس الأربعاء والخميس

txt

الإفتاء: الأربعاء أول أيام شهر صفر لعام 1443

درجات الحرارة في مصر اليوم

وترصد الدستور لقرائها في بعض المحافظات خلال السطور التالية، درجات الحرارة في مصر اليوم الأربعاء  ٢٠٢١/٩/٨. 

القاهرة الكبرى  :درجة الحرارة العظمى ٣٤ والصغرى ٢٥.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى ٣١ والصغرى ٢١.

السواحل الغربية : درجة الحرارة العظمى ٣١ والصغرى ٢١.

الوجة البحري : درجة الحرارة العظمى ٣٤ والصغرى ٢٤.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجات الحرارة العظمى ٣٠ والصغرى ٢٦.

جنوب سيناء : درجة الحرارة العظمي ٣٧ الصغري٢٨.

البحر الأحمر : درجة الحرارة العظمي ٣٧ الصغير ٢٨.

جنوب الصعيد : درجة الحرارة العظمى ٣٦ والصغرى ٢٦.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى ٣٦ والصغرى ٢٦.

هيئة الأرصاد الجوية الحرارة اليوم في مصر درجات الحرار السواحل الشمالية والوجة البحري حالة الطقس حالة الطقس اليوم الأرصاد الجوية درجات الحرارة في مصر اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي: مصر قطعت عهدا على نفسها للمضي قدما نحو تحقيق التنمية

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ورابط الاستعلام المباشر برقم الجلوس

أحكام نهائية بحظر الإفراج الشرطي عن المسجونين في جرائم عناصر الجماعات الإرهابية

«المشاط»: «كورونا» فرض على العالم بذل جهود استثنائية لتحقيق التنمية المستدامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فى محبة القليوبى

د. أشرف الشامى

كبسولة السعادة «1»

ماجد حبته

الملعقة.. والبانوبتيكون!

حسين دعسة

"عملية جلبوع".. مؤامرة على إسرائيل أم محاولة للتنصل من المفاوضات؟

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

مؤمن المحمدي

الأبطال فى الأدغال

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

مسيرة التطور التنويرى.. ويقظة الفكر

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

القوات الإسرائيلية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه بمساعدة الأسرى الهاربين (تفاصيل)

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في محافظة الأسرى الهاربين من «جلبوع»

الاحتلال يقتحم سهل عرابة بجنين واندلاع مواجهات في قرية عربونة